Jakiś czas temu Jan Englert wystawił w Teatrze Narodowym "Hamleta". Aktor obsadził w spektaklu córkę i żonę. Reżyserowi zaczęto zarzucać nepotyzm. 83-latek pojawił się ostatnio w podcaście Grzegorza Krychowiaka. Tam odniósł się do kontrowersyjnych zarzutów.

Jan Englert namawiał swoją córkę do wzięcia udziału w spektaklu. "Chciała mnie chronić"

Englert przyznał, że starał się nie odnosić do całego zamieszania, bo uważał, że jego komentarz jedynie pogorszy sytuację. - Ja postanowiłem w tym nie uczestniczyć, bo wiedziałem, że jak zareaguję, to dopiero napędzę maszynę - tłumaczył. Aktor zdradził również, że nie przejmował się zbytnio oskarżeniami o nepotyzm. - Nie czułem się w żaden sposób odpowiedzialny ani winien za to, co mi zarzucano. Nawet to było śmieszne dla mnie. Ja pół roku namawiałem córkę, żeby zechciała zagrać, bo właśnie ona wiedziała, że tak będzie. (...) Ona chciała mnie chronić. Jej wszystko jedno, bo jest silna. Silna na tyle i ambitna, że nigdy nie chciała nic zawdzięczać mi - mówił.

Jan Englert o swojej córce Helenie Englert. "Zdobyła wszystko sama"

W tej samej rozmowie aktor nie ukrywał dumy ze swojej pociechy. Jak zaznaczył, Helena wszystko zdobyła sama. Początki wcale nie były takie łatwe. - Pojechała do Stanów na studia. Gdyby nie pandemia, pewnie byłaby teraz babysitter [opiekunką do dzieci - przyp.red.], gdzieś tam. Na szczęście pandemia ją wygoniła ze Stanów. Pół roku płaciliśmy ciężkie pieniądze za naukę aktorstwa online. To już była abstrakcja. Dzięki temu jest w Polsce i ma mocną pozycję w tej chwili - swoją, własną, niezależną od rodziców. (...) Wszędzie doszła sama, pozycję, którą zdobyła, zdobyła sama. (...) Ja nie załatwię mojej córce nic - mówił.

Córka Englerta w ostatnim czasie rozwija karierę w branży muzycznej. Jej debiutancki singiel "Pani domu" odbił się w sieci szerokim echem. Niedawno młoda wokalistka wydała kolejny utwór pt. "Milcz". 8 maja 25-latka zagrała swój pierwszy koncert, który wzbudził mnóstwo emocji i podzielił internautów.