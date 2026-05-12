Rafał Cieszyński, którego widzowie znają z takich produkcji jak "Ojciec Mateusz", "Pierwsza miłość" czy filmu "Ogniem i mieczem", od lat spełnia się nie tylko zawodowo, ale także prywatnie. Aktor i jego żona Alżbeta Lenska wychowują dwoje dzieci - Zofię i Antoniego. 11 maja starsza pociecha pary skończyła 15 lat.
"15 lat temu przyszła na świat cudowna, mądra, wrażliwa i odważna dziewczyna. Ambitna mistrzyni jazdy konnej, wielbicielka mody, tańca, wakeboardingu... Nagle nasze życie wypełniło się prawdziwym sensem, radością i dumą. Wszystkiego, co najwspanialsze, córeczko" - oznajmił aktor na Instagramie. Jego profil wypełniły pamiątkowe kadry z Zofią - ze wspólnych wyjść, z wypadu na konie oraz kilka kadrów z okresu, kiedy córka aktora była naprawdę małą dziewczynką. Po raz kolejny przekonaliśmy się o urodzie Zofii - jest bardzo podobna do znanych rodziców.
Fani od razu ruszyli do komentowania wpisu. "Wyrosła wam piękność", "Największy prezent, jaki mogła dostać od życia to tak wspaniali i wspierający rodzice", "Przepiękna dziewczyna", "Piękna córka - piękni rodzice, tak to działa!", "Piękna dziewczyna. Wiadomo! Po mamusi i tatusiu", "Ależ piękna młoda kobieta, zupełnie jak jej mama" - czytamy.
Alżbeta Lenska w dawnym wywiadzie zdradziła, że jej córka coraz poważniej myśli o aktorstwie. W rozmowie w "Dzień dobry TVN" przyznała, że Zofia ma naturalne predyspozycje do pracy przed kamerą i z roku na rok coraz pewniej odnajduje się w świecie show-biznesu. Aktorka podkreślała też, że nastolatka dojrzewa i powoli zaczyna sama decydować o swojej przyszłości oraz zawodowych planach. Zaznaczyła, że ważnym jest, aby dawać jej więcej przestrzeni.