Nie jest tajemnicą, że Alicja Bachleda-Curuś dzieli życie pomiędzy Stany Zjednoczone a Polskę. Na co dzień mieszka właśnie w USA, gdzie pracuje i wychowuje syna Henry'ego Tadeusza, którego ojcem jest Colin Farrell. Wiadomo, że dawna para ma dobry kontakt ze względu na syna. Jakiś czas temu Alicja i Colin wybrali się nawet razem na urodzinowy obiad. Z kolei o 16-letnim Henrym Tadeuszu robi się w USA coraz głośniej, bo nastolatek zaczyna bywać na czerwonych dywanach u boku ojca. Teraz postanowił za to odświeżyć Instagram.

Henry Tadeusz zaskoczył wpisem. Alicja Bachleda-Curuś od razu się nim pochwaliła

Henry Tadeusz zdecydowanie nie jest aktywny w social mediach, a już na pewno nie na profilu, który jest dostępny i na którym w niedzielę, 10 maja, opublikował nowy wpis. W przeciwieństwie do większości nastolatków syn hollywoodzkiego aktora nie publikuje żadnych zdjęć czy nagrań. Zrobił jednak wyjątek z okazji Dnia Matki, który w USA obchodzony jest zawsze w drugą niedzielę maja.

Henry Tadeusz opublikował na InstaStories zdjęcie sprzed lat, na którym możemy zobaczyć go, jak zapozował do selfie ze swoją sławną mamą. Oboje są kilka lat młodsi i robią zdziwioną minę na zdjęciu. "Szczęśliwego Dnia Matki" - napisał po angielsku i dodał emotikonę serca, a także oznaczył profil Alicji Bachledy-Curuś. Dumna mama od razu udostępniła zdjęcie, dodając kilka słów od siebie.

"Bardzo szczęśliwy dzień. I wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam" - napisała aktorka.

Warto dodać, że Alicję Bachledę-Curuś czeka prawdziwy maraton świętowania. Zaraz po tegorocznym Dniu Matki będzie obchodziła urodziny, które przypadają na 12 maja. Aktorka skończy 43 lata.

Henry Tadeusz nie mówi po polsku. Alicja Bachleda-Curuś wyjaśniła, dlaczego

Henry Tadeusz urodził się w Stanach Zjednoczonych i choć odwiedza rodzinę w Polsce, to jednak nie mówi po polsku. Alicja Bachleda-Curuś ujawniła to w rozmowie z "Życiem na gorąco". -"Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis" - powiedziała.

Aktorka przyznała, że Henry Tadeusz zawsze przygotowuje się do wizyt w Polsce i uczy się polskich zwrotów oraz wypowiedzi. "Przygotowuje sobie całe wypowiedzi, jak ma jechać do dziadków, strasznie go to cieszy" - zdradziła Bachleda-Curuś.