Natalia Kukulska od lat należy do grona najpopularniejszych polskich artystek, ale poza karierą muzyczną spełnia się również jako mama, co podkreśla w wywiadach oraz w mediach społecznościowych. Piosenkarka od 2000 roku jest w związku małżeńskim z Michałem Dąbrówką, z którym doczekała się trojga dzieci. Najmłodsza córka pary, Laura, właśnie przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Gwiazda w sobotę 9 maja pokazała w mediach społecznościowych fotografie z rodzinnej uroczystości.

Natalia Kukulska pokazała zdjęcia z komunii córki. Laura była w centrum uwagi

Laura skradła uwagę internautów podczas swojej Pierwszej Komunii Świętej. Natalia Kukulska opublikowała w sieci kilka subtelnych kadrów z uroczystości, jednak to jedno zdjęcie szczególnie poruszyło fanów. Widać na nim dziewczynkę idącą ogrodem w długiej białej sukience i wianku, tyłem do obiektywu.

Całość miała niezwykle spokojny i niemal baśniowy klimat. Artystka nie pokazała twarzy córki, dzięki czemu zachowała prywatny charakter wydarzenia, a jednocześnie podzieliła się z obserwatorami wyjątkowym momentem. W kolejnej relacji Natalia Kukulska pokazała także dekoracje przygotowane na uroczystość. Dominowały jasne kwiaty i subtelne dodatki, które stworzyły elegancki, spokojny klimat. Internauci zwrócili uwagę na dopracowane detale i wyjątkową atmosferę całego przyjęcia. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Komunijne prezenty. Iwona Pavlović ma jasne stanowisko

Co roku powraca jedno pytanie w sezonie komunijnym - ile pieniędzy wypada umieścić w kopercie? O tę kwestię zapytaliśmy Czarną mambę, która zauważyła niepokojący trend. - Nie mówię, że trzeba dawać mało [do kopert - red.]. Jeśli ktoś ma odpowiednie fundusze, niech daje bardzo dużo. Ale to za bardzo idzie jakoś w tę stronę, że musi być piękna suknia i impreza, w ogóle najlepiej w najlepszej restauracji. Już takie wesele się z tego robi. Akurat mi to nie odpowiada, bo moim zdaniem ten sakrament nie wiąże się z tym. Raczej wiąże się z miłością, przyjęciem Boga i z najbliższymi ludźmi. Czy to przyjęcie będzie w restauracji, czy w domu, to nie ma znaczenia - przekazała nam Iwona Pavlovic.