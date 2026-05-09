Klaudia El Dursi przeżyła chwile strachu o córkę. "Totalnie spanikowałam"

Klaudia El Dursi podzieliła się z fanami bardzo osobistym i trudnym doświadczeniem. Modelka i prowadząca "Hotel Paradise" wyznała, że dwa tygodnie temu jej kilkuletnia córka Carmen znalazła się w niebezpiecznej sytuacji. Dziewczynka zakrztusiła się dużym kawałkiem bułki, a cała sytuacja wywołała ogromny stres i panikę. Celebrytka nie ukrywa, że tamte chwile były dla niej prawdziwym koszmarem. El Dursi postanowiła doedukować się w tej sferze i uświadamiać innych.
"Dwa tygodnie temu, Carmen zadławiła się dużym kawałkiem bułki. Ja totalnie spanikowałam i gdyby nie obecność Jacka, który wziął sprawy w swoje ręce, nie wiem, jak ta historia by się skończyła" - wyznała w mediach społecznościowych El Dursi.
Po dramatycznym incydencie Klaudia El Dursi postanowiła działać i przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Na Instagramie pokazała kulisy spotkania z ratownikiem medycznym, który tłumaczył, jak zachować się w podobnych sytuacjach. "Dlatego zaprosiłam ratownika medycznego, żeby przypomnieć sobie, jak reagować w takich sytuacjach" - napisała.
Instruktor medycyny ratunkowej Adrian Zadorecki również opublikował wspólne zdjęcia z celebrytką i zapowiedział materiał edukacyjny dotyczący zadławień oraz podstawowych zasad ratowania dzieci.
Pod publikacją Klaudii szybko pojawiły się komentarze internautów, którzy zaczęli dzielić się własnymi doświadczeniami. Jedna z kobiet przyznała, że sama przeżyła podobny dramat ze swoją córką. "Moja córka też ulegała zadławieniu i myślałam, że zejdę na zawał dosłownie. Mimo iż robiłam wszystko tak, jak umiem i wiedziałam, to wpadłam w panikę" - napisała.
Ratownik odpowiedział, że właśnie dlatego tak ważne jest regularne ćwiczenie podobnych scenariuszy i wyrabianie odpowiednich reakcji, które mogą pomóc zachować zimną krew w kryzysowej sytuacji.