Maciej Maleńczuk od lat słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i otwarcie przyznaje się do zdrad małżeńskich, nie kryjąc swojego podejścia do wierności i relacji z żoną Ewą Maleńczuk

Mimo licznych kryzysów Ewa Maleńczuk nie odeszła od męża, a para wychowała wspólnie trzy córki. Muzyk ma także nieślubną córkę Zuzannę

Maleńczuk przez lata nie wiedział o istnieniu najstarszej córki

Maciej Maleńczuk słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań. Muzyk w wywiadach nie owija w bawełnę i zwykle nie przejmuje się poprawnością polityczną czy tym, że jego słowa mogą stawiać go w negatywnym świetle. Zdarza mu się mówić także o swojej rodzinie. Wówczas również nie gryzie się w język.

Maciej Maleńczuk zdradzał żonę. Doczekał się nieślubnej córki

Maciej Maleńczuk od lat jest żonaty z Ewą Maleńczuk, którą poznał, gdy miała 19 lat. Twierdzi, że zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. "Ona wróciła wtedy z Norwegii, miała 2000 dolarów i chciała robić sztukę. Pomyślałem, że dobra będzie z nas para" - zdradził w swojej biografii. Niedługo później para wzięła ślub.

Muzyk od początku miał jednak problemy z wiernością. Bez ogródek przyznał, że wielokrotnie zdradzał żonę. Z niektórymi kobietami pojawiał się nawet publicznie. "Nie umiem kłamać. Nawet, gdy się puszczę, potrafię przyjść i powiedzieć żonie, że się puściłem. Ona robi mi wtedy awanturę, nie daje jeść, wyrzuca mnie z domu, zabiera klucze. Urządza mi piekło z życia. Nie mam łatwo. Czasami nawet mnie bije, dwa razy złamała mi ząb" - opowiadał w rozmowie z "Twoim Stylem". Po latach, w programie "Autentyczni" został zapytany o te słowa. Tak je skomentował: - To, że ja się puszczam, nie oznacza, że zdradzam żonę. To są dwie różne sprawy. Wiesz, kiedy zdradzasz żonę? Kiedy się żenisz z kochanką - wypalił.

Ewa Maleńczuk nigdy nie zdecydowała się jednak odejść od męża. Muzyk przyznał, że jego żona zdecydowała się na to prawdopodobnie ze względu na dzieci. Małżonkowie są bowiem rodzicami trzech córek - Irmy, Rity i Elmę. Maleńczuk ma jednak również nieślubną córkę - Zuzannę.

Maciej Maleńczuk o najstarszej córce. O jej istnieniu dowiedział się po latach

Muzyk długo nie wiedział o istnieniu najstarszej córki. "Nie wiedziałem nawet, że Baśka jest w ciąży, a ja już z nią nie byłem. Później się dowiedziałem... Nasz związek całkowicie się nie udał, ale ona znalazła sobie męża. Zaprosiła mnie na swoje wesele" - mówił w rozmowie z Barbarą Burdzy. Relacje muzyka z najstarszą córką nie wyglądały najlepiej. "Byłem gościem w dziurawych skarpetkach, z gitarą w ręce i strzykawką w żyle. Słaby tatuś. Nie dziwię się, że nasze drogi się rozeszły. Chciałbym odbudować więź, ale się boję, że nigdy mi nie wybaczy" - powiedział w rozmowie z "Twoim Stylem".

O pierwszej córce muzyk mówił także przed laty w innym wywiadzie. Wówczas również nie ukrywał, że nie utrzymuje z nią kontaktu. "W tej chwili jest to chyba 26-letnia osoba, z którą utrzymuję sporadyczny kontakt. Już po prostu minął ten czas, a wcześniej się nie udało, bo to w ogóle nie była rodzina. Tyle tylko, że zdarzyło się to moje ojcostwo, ale nie brałem udziału w wychowywaniu Zuzanny. Słaby w tym jestem" - powiedział w 2009 roku w rozmowie z portalem kobieta.pl. Po chwili dodał: "To jest też Lwica, jak ja, ma swoje życie, chodzi własnymi drogami". Zapytany o to, czy chciałby "żeby to wszystko się jakoś poukładało", wypalił:" Nie wiem, czy to komuś jest potrzebne".