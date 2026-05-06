Monika Olejnik na Instagramie lub podczas wydarzeń branżowych pokazuje się u boku wieloletniego partnera, Tomasza Ziółkowskiego. Przed relacją z dziennikarzem dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. W związku z dziennikarzem i satyrykiem Grzegorzem Wasowskim doczekała się syna Jerzego. To dla polskich mediów wciąż tajemnicza postać.

REKLAMA

Zobacz wideo Olejnik odważyła się mówić o nowotworze. Rozenek komentuje

Monika Olejnik ma syna. Początki nie były łatwe

Dziennikarka w dawnym wywiadzie dla "Zwierciadła" wspominała, że była zabieganą mamą - wychowywała syna, dbając jednocześnie o postępy w karierze. Nie brakowało dni, kiedy musiała zabierać małego Jerzego do pracy. "Syn chodził do przedszkola, a ja byłam fruwającą reporterką. Czasami spędzał ze mną chwile w redakcji. Mogłam też liczyć na pomoc rodziny. Zajmowali się nim na zmianę wszyscy - ja, jego tata Grzegorz Wasowski, jedna i druga babcia" - przyznała Olejnik. To jedno z jej nielicznych wyznań na temat dzieciństwa Jerzego Wasowskiego.

Dziś syn dziennikarki działa z dala od blasku fleszy. Nie widzimy go na Instagramie znanej mamy oraz w innych mediach. Wiemy, że realizuje się od dawna jako mąż i tata dwójki dzieci. Wiadomo też, że ma dobrą relację ze znaną mamą. "Uwielbiałam mojego syna, kiedy był małym, uroczym i niesamowicie bystrym dzieckiem. Dorósł, a ja nadal go uwielbiam" - przyznała Olejnik dla "Vivy!". Dziennikarka w 2024 roku pokazała na InstaStories kadr z synem - zobaczycie go w naszej galerii.

Olejnik z synemOtwórz galerię

Jerzy Wasowski pojawił się na językach z powodu ważnego wydarzenia. Chodzi o dziadka

W 2024 roku pisaliśmy o tym, jak Jerzy Wasowski postanowił wyjść z cienia z powodu ważnego wydarzenia związanego z pamięcią o swoim dziadku. Pojawił się na uroczystym otwarciu skweru imienia Jerzego Wasowskiego, współtwórcy Kabaretu Starszych Panów. Był to symboliczny gest upamiętniający wybitnego artystę, który zasłynął nie tylko jako kabareciarz, lecz także kompozytor, reżyser i dziennikarz radiowy.

Jerzy Wasowski senior stworzył setki utworów, w tym wiele piosenek dla dzieci, a jego kompozycje wykonywali m.in. Ewa Bem, Grzegorz Turnau i Klementyna Umer. Artysta zmarł w 1984 roku i spoczął na Powązkach.