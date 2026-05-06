Monika Richardson potrafi otworzyć się na temat sfery prywatnej, ale rzadko kiedy porusza temat dzieci. Jest mamą Tomasza Davida i Zofii. Doczekała się dzieci, będąc w drugim małżeństwie. Dziennikarka rozstała się z pilotem w 2012 roku. 5 maja 2026 roku z kolei Richardson nieoczekiwanie pokazała fotografię dorosłej córki. Wielu na pewno zaskoczył ten widok.

REKLAMA

Zobacz wideo Dębska w wolnych chwilach wspiera dzieci. Oto jej misja

Monika Richardson pochwaliła się dorosłą córką. To o niej napisała

W relacji na Instagramie Monika Richardson pokazała fanom czarno-białą fotografię swojej 21-letniej córki Zofii. Przy okazji pozwoliła sobie na lekki, humorystyczny komentarz, sugerując z przymrużeniem oka, że młoda kobieta wyróżnia się wyjątkową urodą. "Zośka! Teraz to już przesadziłaś z tą urodą! Przecież córka nie może być ładniejsza od matki, tak się nie robi..." - napisała Richardson.

Co ciekawe, córka dziennikarki nie chce takiego rozgłosu, jaki ma jej znana mama. Nie chciała pokazywać się w świetle fleszy, ale kilka razy zrobiła wyjątek. - Nie raz się zgodziłam, ale to niestety nie robiło mi dobrze, niestety. Znajdowałam czasem swoje zdjęcia, nie lubiłam tego, że potem wszyscy moi rówieśnicy mieli je w telefonie - wyznała Zofia Malcolm w "The Richardson Talk".

Córka Richardson dziśOtwórz galerię

Monika Richardson ma wyjątkową relację z córką. Padło wyznanie

Dziennikarka, udostępniając swego czasu fragment rozmowy z Zofią, napisała kilka słów na temat więzi, jaką ma z córką. "Kocham, lubię, szanuję. Czasem nie zauważam jej granic i wtedy jest między nami gorzej. Ale to nie zmienia faktu, że ta relacja jest dla mnie teraz najważniejsza i wciąż najtrudniejsza w moim życiu" - zaznaczyła Richardson. Wówczas jej fani nie szczędzili komplementów w kierunku Zofii.

"Super dziewczyna", "Pani Moniko gratuluję mądrej córki. Pomimo bardzo młodego wieku to niezwykle świadoma siebie i dojrzała osoba. Najlepszego dla obu pań", "Śliczna dziewczyna, ale wiadomo, córka takiej mamy", "Moniko, doskonale cię rozumiem, jestem w takiej samej sytuacji. Gratuluję świetnej córki. Ależ jesteście podobne i śliczne" - mogliśmy przeczytać na Instagramie Moniki Richardson.