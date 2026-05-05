Omenaa Mensah doczekała się dwójki dzieci - córki Vanessy z poprzedniego związku, a także syna Vincenta z obecnym mężem, Rafałem Brzoską. Dziennikarka od lat skupia się na działaniach charytatywnych. W jej ślady poszła córka, która 5 maja świętowała 24. urodziny. Z tej okazji filantropka opublikowała zdjęcia ze starszą z pociech, celebrując ten wyjątkowy dzień. Omenaa pokazała kilka kadrów z Vanessą. Słowa, które skierowała do niej w poście, poruszają.

Omenaa Mensah świętuje urodziny córki. Vanessa idzie w jej ślady

Vanessa Mensah studiuje medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zdecydowała się również pomagać potrzebującym, o czym wspomniała w najnowszym poście w mediach społecznościowych jej mama. Omenaa pochwaliła się kadrami z córką, podkreślając, że ta ma ogromne serce. Tego życzyła Vanessie z okazji jej 24. urodzin.

"Jestem z ciebie ogromnie dumna! Z twojego wielkiego serca i marzeń o pomaganiu. Już jako 15-latka pojechałaś do Ghany, a dziś nadzorujesz cały projekt Doctors Room. Twoja droga zawodowa tylko potwierdza, że idziesz tam, gdzie sięgają twoje pragnienia. Spełniaj swoje marzenia i nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie" - podkreśliła we wpisie na Instagramie Omenaa Mensah.

Omenaa Mensah o dorastaniu w Polsce. Jak przyznała, nie miała łatwo

W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan w programie "Z bliska" Omenaa Mensah podjęła się tematu dorastania w Polsce lat 80. Wówczas jako jedyna wyróżniała się wyglądem w swoim otoczeniu. - Byłam jedyną ciemnoskórą, czy też kolorową dziewczyną w całym regionie. Ja nigdy tego nie rozumiałam, z jakiego powodu ludzie wytykają mnie na ulicach, przezywają mnie w brzydki sposób, oczerniają - przyznała.

Samotność w tych doświadczeniach sprawiła, że filantropka wcześnie musiała nauczyć się siły i odporności psychicznej. Kluczowy był w tym przypadku sport. Trenowanie koszykówki nauczyło Omenę nie tylko dyscypliny i odpowiedzialności, ale również umiejętności skutecznego działania w grupie. Dzięki temu stworzyła "filtr" na krytykę i trudne komentarze dotyczące jej wyglądu.