Pod koniec 2025 roku Rebel Wilson i jej ukochana przekazały, że spodziewają się kolejnego dziecka

4 maja aktorka ogłosiła, że jej druga córka jest już na świecie

Dziewczynka otrzymała imię Rose Estelle

Rebel Wilson to popularna australijska aktorka. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: "Oszustki", "Jojo Rabbit" czy "Pitch Perfect". W 2022 roku gwiazda została mamą. "Z dumą ogłaszam narodziny mojego pierwszego dziecka, Royce Lillian, urodzonej przez surogatkę. Nawet nie potrafię opisać miłości, jaką ją obdarzyłam, jest niezwykle pięknym cudem!" - pisała wówczas. W grudniu 2025 roku aktorka poinformowała, że tym razem to jej ukochana jest w ciąży. 4 maja Wilson przekazała kolejne radosne wieści. Druga pociecha właśnie przyszła na świat.

Rebel Wilson pokazała zdjęcia nowo narodzonej córki

Aktorka poinformowała na Instagramie, że razem ze swoją żoną, Ramoną Agrumą, powitały na świecie drugie dziecko - córkę Rose Estelle. "To niesamowite błogosławieństwo mieć kolejną dziewczynkę. Od 4 maja jest nas już czworo! Razem z Ramoną czujemy ogromną wdzięczność i szczęście, że nasza rodzina się powiększa. Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa" - napisała gwiazda. Do wpisu dodała zdjęcie, na którym widać dziewczynkę. W komentarzach zaroiło się od gratulacji. "Jest idealna! Wszystkiego dobrego dla was!", "Słodki, mały aniołek", "Ślicznotka! Rodzina się rozrasta" - pisali fani aktorki. Fotografię z Rose znajdziecie w naszej galerii.

Rebel Wilson wybrała nietypowe imię dla córki

Pierwsza córka aktorki otrzymała imię Royce. - Prawdopodobnie nie powinnam była nazywać jej imieniem brytyjskiej marki luksusowych samochodów. Trzeba to przyznać, że jest trochę wymagająca w utrzymaniu - żartowała w programie "The Jonathan Ross Show". W tej samej rozmowie gwiazda opowiedziała także o macierzyństwie. - Moja córka ma teraz dwa i pół roku. Przekonała mnie do masowania jej stóp przed snem. Zeszłej nocy robiłam to przez prawie godzinę. Powiedziałam: Powinnam była nazwać się Volvo. Nie wiem, dlaczego dałam się na to nabrać - mówiła w zeszłym roku.

