Anna i Robert Lewandowscy doczekali się dwóch córek - Klary, która przyszła na świat 4 maja 2017 roku i Laury, która urodziła się 6 maja 2020 roku. Dumni rodzice wyprawili ostatnio swoim pociechom wspólne przyjęcie urodzinowe. Uroczymi kadrami z imprezy podzielili się w sieci.

Anna i Robert Lewandowscy świętują urodziny córek. Spójrzcie na ten tort!

"Dwa małe serca, jedna wielka miłość. Moje cudowne dziewczynki. Klara - dziś kończy dziewięć lat. Moja mądra, silna, piękna dziewczynka. I moja młodsza córeczka, która wkrótce skończy sześć lat – pełna światła, radości i niekończącej się wyobraźni. Patrzenie, jak rośniecie, jest największym darem mojego życia. Jesteście tak różne, a jednocześnie tak idealnie ze sobą połączone. Życzę wam życia pełnego odwagi, dobroci, śmiechu i marzeń. Bądźcie ciekawe świata, bądźcie wierne sobie i zawsze pamiętajcie, jak bardzo jesteście kochane" - pisała w urodzinowym wpisie Lewandowska.

Kilka słów od siebie dorzucił również Robert Lewandowski. "Ależ to był weekend! Moje dziewczyny w tym tygodniu kończą dziewięć i sześć lat. Dziś jest wyjątkowy dzień dla Klary! (...) Wypełniacie każdy dzień swoim śmiechem, ciekawością świata i tym wyjątkowym blaskiem, który sprawia, że jesteście sobą. Jestem tak dumny z tego, kim się stajecie. I pamiętajcie zawsze, obie - cokolwiek się wydarzy, tata zawsze stoi za wami murem" - napisał piłkarz.

Na nagraniu zamieszczonym przez Annę Lewandowską widzimy Klarę i Laurę w strojach kąpielowych. Roześmiane dziewczynki zachwycają się różowym tortem z motywami z filmu "K-popowe łowczynie demonów". Nie zabrakło także elementów związanych z piłką nożną. Okazuje się, że oprócz tego, były jeszcze dwa osobne torty - jeden Klary, drugi Laury. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Robert Lewandowski o wychowaniu córek. Takim jest ojcem

Niedawno piłkarz miał okazję porozmawiać na temat córek z Bogdanem Rymanowskim. Tam zdradził, jakim stara się być ojcem. - Nie nazwałbym siebie surowym. Nazwałbym siebie starającym przekazać swoim dzieciom nie tylko wartości albo to, co w życiu jest ważne, ale żeby pamiętały, że też są odpowiedzialne za to, co się dzieje w domu. Za to, jak wygląda ich pokój, za to, co trzeba zrobić. Żeby przede wszystkim przygotować ich do życia, a nie wyręczać je - mówił.