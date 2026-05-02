Lata temu Anna Dereszowska spotykała się z Piotrem Grabowskim

W 2008 roku na świat przyszła ich córka Lena

30 kwietnia nastolatka obchodziła 18. urodziny. Z tej okazji aktorka zamieściła na swoim instagramowym profilu wyjątkowe życzenia

Anna Dereszowska i Daniel Duniak od lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się dwóch synów -Maksymiliana i Aleksandra. Aktorka wychowuje również córkę z poprzedniego związku z Piotrem Grabowskim. 30 kwietnia Lena skończyła 18 lat. Dzień później na profilu aktorki pojawił się wpis z życzeniami dla jubilatki.

Anna Dereszowska złożyła córce życzenia. "Kocham cię nad życie"

"18 lat temu tylko to przeczuwałam, ale teraz wiem to z całą pewnością - twoje narodziny, córeczko, to był jeden z trzech najszczęśliwszych dni w moim życiu" - zaczęła w urodzinowym wpisie Dereszowska. Aktorka dołączyła do niego krótkie nagranie z uroczymi zdjęciami z córką. "Jesteś wyjątkowa, Kotuniu i cieszę się, że zaczynasz to dostrzegać, doceniać i z tego czerpać. Towarzyszenie ci w twojej drodze przez życie jest najpiękniejszą i najbardziej wartościową przygodą. Dziękuję ci za każde z tych 18 lat, które przeżyłyśmy wspólnie. Jesteś moją inspiracją, radością, dumą, nauką, moim sercem i szczęściem" - kontynuowała.

W dalszej części aktorka złożyła wzruszające życzenia. "Życzę ci ekscytującej dorosłości, mądrych, empatycznych ludzi wokół ciebie, wymagających celów do osiągania i wytrwałości w dążeniu do nich, pasji, miłości, zdrowia. I jeszcze wielu, wielu, wielu pięknych doświadczeń i chwil. Niech życie będzie dla ciebie łaskawe i niech będzie piękną przygodą! Kocham cię nad życie!" - czytamy. Wpis znajdziecie poniżej.

Córka Dereszowskiej spędziła cztery miesiące w Brazylii. "Nie był to jej kraj"

W ubiegłym roku Lena wyjechała na wymianę międzynarodową do Brazylii. 18-latka wróciła do domu po czterech miesiąca. "Nie był to jej kraj, nie był to jej wyjazd, niemniej zebrała mnóstwo fantastycznych doświadczeń. Okazuje się, że Polska jest naprawdę wspaniałym krajem, a ja tylu komplementów, ile na temat swojego macierzyństwa, bycia mamą, usłyszałam, to chyba przez całe życie nie usłyszałam" - opowiadała Dereszowska w rozmowie ze Światem Gwiazd.