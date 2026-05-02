Tak Kaczorowska spędza majówkę. Pochwaliła się sielankowymi kadrami z córkami

Agnieszka Kaczorowska spędza majówkę z córkami

Aktorka pokazała w sieci rodzinne zdjęcia

Przyznała, że od dawna ogranicza publikowanie zdjęć córek

Majówka Agnieszki Kaczorowskiej upływa pod znakiem rodzinnego relaksu. Aktorka postawiła na odpoczynek w najważniejszym gronie i podzieliła się z fanami wyjątkowymi ujęciami z czasu spędzanego z córkami. Na opublikowanych kadrach nie brakuje czułości, uśmiechów i beztroskich chwil. Gwiazda nie kryje, że właśnie takie momenty są dla niej dziś najcenniejsze. "Wielu zatrzymań w tę majówkę wam życzę" - napisała, życząc swoim obserwatorom chwili wytchnienia i prawdziwego odpoczynku. Później odniosła sie do swoich córek.

Agnieszka Kaczorowska z córkami w majówkę. Wstawiła zdjęcia

Agnieszka Kaczorowska przyznała również, że od dłuższego czasu inaczej patrzy na obecność swoich dzieci w mediach społecznościowych. "Od ponad półtora roku wrzucam tu bardzo mało contentu z dziewczynkami… Moja perspektywa się bardzo zmieniła… O tym może kiedyś opowiem. To, co pewne… nasz wspólny czas zyskał na jakości. A ja coraz bardziej kocham żyć bez telefonu… Co z tego wyniknie? Zobaczymy" - wyznała.

Wszystko wskazuje na to, że dla aktorki priorytetem stało się celebrowanie codzienności z dziećmi z dala od ekranów i skupienie się na tym, co naprawdę ważne. I choć Agnieszka Kaczorowska nie pokazała, kto jeszcze im towarzyszy, pewne jest, że wraz z nią i jej córkami jest jeszcze Marcin Rogacewicz, który robił im zdjęcia. "Cudownych chwil", "Bawcie się dobrze" - czytamy w komentarzach.

Agnieszka Kaczorowska o pokazywaniu wizerunku córek w sieci. Ma jasne zdanie

Agnieszka Kaczorowska wprost podkreśla, że nie chce pokazywać twarzy swoich córek w mediach społecznościowych. Robi to ze względu na bezpieczeństwo. "Nie pokazuję buzi moich dziewczyn, nie udostępniam ich wizerunku i nie pozwalam też, aby był on gdziekolwiek udostępniany. Choć na razie są jeszcze małe, to dalej chcę, aby pozostały w przyszłości z wolnym wyborem. Same zdecydują, ile i co będą chciały pokazać. Jak wszyscy wiemy, internet to siedlisko hejterów. Nie wyobrażam sobie tworzyć dodatkową przestrzeń do hejtowania moich dzieci. Pokazując ich twarze, zapewne spotkałyby się z okropną oceną tych, którzy chcieliby, aby zabolało mnie" - przekazała Kaczorowska na Instagramie.