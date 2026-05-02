Wojciechowska o kontakcie z córką. Tej zasady przestrzega

Martyna Wojciechowska to popularna prezenterka i dziennikarka. Widzowie doskonale znają ją z formatu "Kobieta na krańcu świata". W mediach od lat głośno jest nie tylko o karierze Martyny Wojciechowskiej, lecz także o jej życiu prywatnym. W 2008 roku na świat przyszła córka dziennikarki i Jerzego Błaszczyka, która niedawno skończyła 18 lat. W nowym odcinku podcastu Karoliny Malinowskiej "Super, że pytasz" Wojciechowska opowiedziała o kontakcie z pociechą.

W nowej rozmowie Wojciechowska i Malinowska dyskutowały o najmłodszym pokoleniu. Dziennikarka przyznała, że pewnego dnia przeprosiła swoją córkę za pewne zachowania. - My naszych dzieci nie słuchamy. Ja sama miałam taki moment w moim doświadczeniu macierzyństwa, że usiadłam naprzeciwko mojej córki i powiedziałam: "Mania, mi się wydawało, że ja robię najlepiej na świecie, ja bardzo chciałam, ale to nie było najlepsze możliwe rozwiązanie i bardzo cię przepraszam" - powiedziała Wojciechowska.

Prezenterka całkowicie zmieniła komunikację z córką. Jest wspierająca, ale nie narzuca Marii swojego zdania. - Powiedziałam, że przestanę dawać te mądre rady, które wydawały mi się takie uniwersalne, przestanę wygłaszać te moje tezy i zmienimy zupełnie komunikację. Tak zrobiłam i teraz moja komunikacja z córką, dziś 18-letnią, opiera się na tym, że pytam jej: "Czego ty ode mnie potrzebujesz, jak ja ci mogę pomóc?" - dodała i zaznaczyła, że bardzo się zmieniła. - Nie chcę już wychodzić przed szereg, nie chcę być nadmiarową matką, ale przez długi czas taką byłam - skwitowała Wojciechowska.

17 kwietnia Martyna Wojciechowska opublikowała w sieci kadr z okazji 18. urodzin córki. Dziennikarka podzieliła się wówczas refleksją na temat macierzyństwa i błędów, które popełniała. "Nigdy nie byłam idealną mamą, choć tak uparcie chciałam nią być. Dążąc do ideału, popełniłam na tej drodze mnóstwo niepotrzebnych błędów i wiele razy się potknęłam" - pisała. "Dzisiaj wiem i wiem to przede wszystkim dzięki Mani, że najważniejsze to być obok. Towarzyszyć, słuchać, być uważnym rodzicem i być ciekawym świata dziecka" - dodała.