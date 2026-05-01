Małgorzata Rozenek-Majdan w zaskakujących słowach opowiedziała o zostaniu teściową i babcią

Gwiazda przyznała, że ma obawy dotyczące przyszłości i kontaktu z partnerkami syna

Ukochana Radosława Majdana wspomniała spotkanie z dziewczyną Stanisława

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych prezenterek w Polsce. Obecnie widzowie mogą oglądać ją w programie "Królowa przetrwania", który prowadzi. Rozenek-Majdan nie ukrywa jednak, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Gwiazda wychowuje trójkę synów, a najstarszy z nich wyjechał do Francji, gdzie związał się z nową dziewczyną. W najnowszym wywiadzie Rozenek-Majdan wyjawiła, że miała okazję poznać partnerkę Stanisława.

Zobacz wideo Wendzikowska o Rozenek. Tego jej zazdrości

Małgorzata Rozenek-Majdan o byciu teściową. "Mam z tym..."

Rozenek-Majdan wystąpiła ostatnio w podcaście "Call Me Mommy". Prowadząca Agata Reszko zapytała ją o to, czy chciałaby zostać babcią. - No właśnie, powiem ci, mam z tym taki jakiś problem - zaczęła i opowiedziała o swoich emocjach. - Tak samo jak z byciem teściową. Wiesz, co to może być? Takie, że ja jestem może tak bardzo teraz tu na bieżąco w swojej głowie. Radzio się ze mnie uwielbia nabijać właśnie z tego, bo on uważa, że ja będę fatalną teściową. Właśnie nie wiem, czemu - wyznała. Rozenek-Majdan zaznaczyła, że miała wspaniałe teściowe, lecz obawia się, że nie będzie taka jak one.

Wyjawiła także, co w tej roli może być dla niej najtrudniejsze. - Że będę sprawiać wrażenie, że jestem niezadowolona. (...) Radzio mówi, że jak widzi, że jestem uprzedzająco miła, to już wie, że coś tu nie gra - dodała.

Małgorzata Rozenek-Majdan o spotkaniu z ukochaną syna. "Nawet nie zazdrość..."

W dalszej części rozmowy Rozenek-Majdan wyjawiła, że spotkała partnerkę Stanisława. - I jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Jakaś zazdrość o syna? - wypytywała ją prowadząca. - Nawet nie zazdrość. (...) To jest taka dziwna rola. To jest takie no jakby nie chcesz się wtrącać. A z drugiej strony wiesz lepiej. To jest bardzo dziwna rola - wspomniała gwiazda.

Rozenek-Majdan dywagowała także na temat zostania babcią. - Jeśli chodzi o bycie babcią. Radzio twierdzi, że mi się zmieni. Natomiast teraz tego nie widzę. Znaczy, jeżeli bycie babcią jest takie, że dzieci mi podrzucą wnuki i nie wiem, będą mi tak podrzucać, to ja czuję, że mogę nie mieć czasu na to - mówiła. Podzieliła się także pewną refleksją. - Z drugiej strony sobie tak myślę, bo Radzio nienawidzi tych naszych spacerów na łabędzie, ale chodzi ze mną, bo wie, że mi to sprawia przyjemność. (...) A Radzio zawsze tak mówi: "No ale zaraz, może będziesz miała wnuki, to z wnukami, będziesz chodzić na łabędzie?" No okej. No to może, może odnajdę w tym przyjemność - dodała.