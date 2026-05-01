Anna i Robert Lewandowski przeprowadzili się do Barcelony w 2022 roku; Lewandowska lubi życie w Hiszpanii, ale tęskni za Polską i często odwiedza bliskich

Podkreśla, że łączenie macierzyństwa z pracą jest wymagające, ale satysfakcjonujące; ich codzienność to praca rano i czas z dziećmi po południu

Córki pary mają różne podejście do zajęć dodatkowych, a rodzice starają się je motywować bez przymusu; starsza Klara interesuje się piłką nożną

Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzili się do Hiszpanii w 2022 roku, gdy nastąpił głośny transfer piłkarza do FC Barcelony. 1 maja w "Dzień dobry TVN" ukazał się materiał z Lewą, w ktorym trenerka zdradziła, jak wygląda ich codzienność. Lewandowska przyznała, że kocha życie w Barcelonie, choć nie ukrywa, że tęskni za Polską i stara się odwiedzać bliskich jak najczęściej.

Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie. Wspomniała o zajęciach dodatkowych córek

We wspomnianym materiale Anna Lewandowska przyznała, że rola mamy jest dla niej niezwykle satysfakcjonująca, ale też wymagająca. - Musimy się nauczyć dużo cierpliwości przy naszych dzieciach i połączenia tego życia ze swoimi planami zawodowymi - wyznała trenerka. - Prowadzimy takie życie, że rano rodzice idą do pracy, a popołudnie spędzają z dziećmi. Kocham Barcelonę, kocham Hiszpanię, czujemy tu się wyśmienicie. Moje dzieci kochają szkołę tam i samo życie jest piękne - dodała Anna Lewandowska.

Lewa wyjawiła również, że jej córki mają zupełne inne podejścia do zajęć pozaszkolnych. - Jedna kocha mieć zajęcia dodatkowe i jeżeli ich nie ma, to cały czas marudzi, że nie ma dzisiaj nic do zrobienia. Druga natomiast nie lubi zajęć dodatkowych i ich nie ma - wyjawiła w wywiadzie.

Trenerka podkreśliła, że starają się motywować swoje córki, aby nie rezygnowały z zajęć szybko, ale nie chcą ich też do niczego zmuszać. W "Dzień dobry TVN" opowiedziała także o planach starszej z dziewczynek, Klary, która obecnie jest fanką piłki nożnej. - Wszystkie dziewczynki w szkole Klary teraz chcą grać w piłkę. Młodsza [Laura - przyp. red.] jeszcze ma czas. Jak będzie chciała, to będzie chodziła na zajęcia dodatkowe - powiedziała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska stara się jak najczęściej odwiedzać Polskę

W materiale "Dzień dobry TVN" Anna Lewandowska podkreśliła, że ona i jej bliscy bardzo kochają Polskę i tęsknią za nią. - Mamy tutaj swoją grupę odbiorców, ja mam swoje biznesy, swoich pracowników, więc nie wyobrażam sobie nie wracać do Polski. Cieszę się, że za granicą mogę też działać z różnymi projektami, ale muszę powiedzieć, że dużym procentem moich odbiorców w Barcelonie są Polacy - tłumaczyła.

- Zawsze staram się odwiedzić przede wszystkim rodzinę. Obok mnie mieszka mój brat z dziećmi, moja teściowa. Oczywiście, jak to jest bardzo krótki czas i przyjeżdżam tylko na jakiś projekt, są takie momenty, że nie jestem w stanie tego połączyć, natomiast jak tylko mogę, to tak, ale rodzina często nas odwiedza w Barcelonie - dodała trenerka.