Rosati została zapytana o córkę. Nie mogła powstrzymać łez

W 2016 roku Weronika Rosati związała się z Robertem Śmigielskim, a rok później urodziła ich córkę. Mimo zaręczyn para się rozstała, a sprawa ich relacji znalazła finał w sądzie i była szeroko komentowana. Rosati dziś rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Najważniejsza jest dla niej córka Elizabeth - od czasu do czasu pokazuje w sieci, jak dziewczynka dorasta, ale konsekwentnie chroni jej wizerunek i nie ujawnia twarzy. Co gwiazda przekazała na temat macierzyństwa?

Weronika Rosati o prawach dzieci. Wróciła do tematu córki

Gwiazda pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu "Bliżej" MamaDu i naTemat, gdzie opowiedziała o relacji z ośmioletnią córką. Zaznaczyła, że na co dzień liczy się ze zdaniem Elizabeth i traktuje je poważnie. - W Polsce dziecko, które ma osiem lat lub więcej, tak naprawdę nie jest traktowane jako mały człowiek, który ma swoje zdanie - jest bezwolny. To bardzo niebezpieczne - przekazała Rosati.

Dodała następnie, jaka kwestia jej się nie podoba i dobrze byłoby ją zmienić. - To jest wrażliwy dla mnie temat teraz, ale wydaje mi się, że trochę w sądach tego brakuje - takiego właśnie patrzenia nie schematycznie, jak powinny pewne rzeczy wyglądać, tylko indywidualnie na każdą sytuację. I traktować to dziecko też jako partnera do rozmowy. Jako małego człowieka, który też ma prawo mieć swoje zdanie, a nie jako bezwolną zabawkę, która nie ma głosu - uzupełniła. W trakcie rozmowy przyznała także, że jej córka czasami nie czuje się traktowana poważnie, co nasila się w Polsce. Wtedy Rosati pokazała swoją wrażliwą stronę - widać podczas wywiadu, że uroniła łzę.

Weronika Rosati ma kontakt z innymi aktorkami, które zrobiły karierę w USA?

Izabella Miko zdradziła w rozmowie z Plejadą, że utrzymuje kontakt m.in. z Alicją Bachledą-Curuś i Weroniką Rosati. Zauważyła przy tym, że wspomniane aktorki są mamami i mają pewnie więcej okazji do spotkań. Wspomniała też, że niedawno widziała się z Rosati w Polsce podczas nagrań do programu "halo tu polsat".

Aktorka przyznała, że ma niewielkie grono znajomych z Polski i nie należy do osób, które poświęcają czas na niezobowiązujące spotkania. Jednocześnie podkreśliła, że zawsze jest gotowa pomóc bliskim. Wśród Polek robiących karierę w USA ona, Rosati i Bachleda-Curuś tworzą rozpoznawalne trio.