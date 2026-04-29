Maja Staśko zrealizowała wyjątkową sesję zdjęciową, w której pomalowany brzuch przedstawia jej osobistą historię

Poszczególne elementy sesji symbolizują różne etapy: Jesień: czerwone liście i konary - ból, zrosty i krew z endometriozy; Zima: szare gałęzie - niepłodność, utrata nadziei, pustka; Wiosna: kwitnienie, kolory - szczęście i spełnienie marzenia o macierzyństwie

Internauci bardzo pozytywnie zareagowali na sesję, chwaląc zarówno kreatywność jak i wykonanie

W październiku 2025 roku Maja Staśko poinformowała, że spodziewa się dziecka. "Ja najbardziej na świecie marzyłam o macierzyństwie. Nie o karierze. Nie o samorozwoju. Tylko o macierzyństwie. I niedługo, oby, będę całe dnie poświęcała na opiekę nad dzieckiem lub dziećmi. Jestem na początku wymarzonej i wywalczonej ciąży" - przekazała wówczas aktywistka. Od tamtej pory chętnie dzieli się w mediach społecznościowych nowymi wpisami w tym temacie.

Maja Staśko pochwaliła się efektem wyjątkowej sesji zdjęciowej. "To mój brzuch oddający historię przejść tego brzucha"

"Na moim wymarzonym brzuszku ciążowym przedstawiłyśmy ciężką drogę, która prowadziła do spełnienia tego marzenia" - napisała w nowym poście Staśko. Na opublikowanych zdjęciach widzimy, jak aktywistka pozuje, pokazując swój ciążowy brzuch, który został pomalowany. Każdy z elementów widocznego obrazku ma przy tym się do czegoś odnosić.

"Jesień. Czerwone liście i konary oddające ból, zrosty i krew w endometriozie. (...) Zima. Szare gałęzie jako niepłodność. Utrata nadziei, poczucie bezsensu, pustka. Brak. (...) Wiosna. Kwitnienie, wybuch kolorów i szczęścia. Wywalczona, wymarzona ciąża! (...) To mój brzuch oddający historię przejść tego brzucha - cierpiącego, spowitego w zrostach choroby, pustego, a następnie tętniącego szczęściem i życiem" - przekazała pod zdjęciami.

"Internauci zachwyceni sesją ciążową Mai Staśko. "Genialnie"

"To jest pomysł na sesję ciążowa, który naprawdę mi się podoba. Oryginalne, świeżo i kupa radości. Genialnie", "Najpiękniejsza sesja ciążowa jaka widziałam", "Wspaniały projekt i piękne wykonanie! Brawo dla artystki. Sesja wyszła przepięknie" - czytamy.