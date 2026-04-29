W październiku 2025 roku Maja Staśko poinformowała, że spodziewa się dziecka. "Ja najbardziej na świecie marzyłam o macierzyństwie. Nie o karierze. Nie o samorozwoju. Tylko o macierzyństwie. I niedługo, oby, będę całe dnie poświęcała na opiekę nad dzieckiem lub dziećmi. Jestem na początku wymarzonej i wywalczonej ciąży" - przekazała wówczas aktywistka. Od tamtej pory chętnie dzieli się w mediach społecznościowych nowymi wpisami w tym temacie.
"Na moim wymarzonym brzuszku ciążowym przedstawiłyśmy ciężką drogę, która prowadziła do spełnienia tego marzenia" - napisała w nowym poście Staśko. Na opublikowanych zdjęciach widzimy, jak aktywistka pozuje, pokazując swój ciążowy brzuch, który został pomalowany. Każdy z elementów widocznego obrazku ma przy tym się do czegoś odnosić.
"Jesień. Czerwone liście i konary oddające ból, zrosty i krew w endometriozie. (...) Zima. Szare gałęzie jako niepłodność. Utrata nadziei, poczucie bezsensu, pustka. Brak. (...) Wiosna. Kwitnienie, wybuch kolorów i szczęścia. Wywalczona, wymarzona ciąża! (...) To mój brzuch oddający historię przejść tego brzucha - cierpiącego, spowitego w zrostach choroby, pustego, a następnie tętniącego szczęściem i życiem" - przekazała pod zdjęciami.
"To jest pomysł na sesję ciążowa, który naprawdę mi się podoba. Oryginalne, świeżo i kupa radości. Genialnie", "Najpiękniejsza sesja ciążowa jaka widziałam", "Wspaniały projekt i piękne wykonanie! Brawo dla artystki. Sesja wyszła przepięknie" - czytamy.