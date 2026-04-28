Angelina Jolie i Brad Pitt przez lata byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par Hollywood. Aktorzy doczekali się razem sześciorga dzieci - trojga biologicznych: Shiloh oraz bliźniaków Knoxa i Vivienne i trojga adoptowanych. Aktora samodzielnie zaadoptowała Maddoxa i Zaharę, których później przysposobił Pitt. Razem zdecydowali się na adopcję Paxa. Zahara Jolie-Pitt pojawiła się 26 kwietnia na wyjątkowym wydarzeniu. Tam wygłosiła przemówienie, w którym opowiedziała o wyjątkowej więzi z mamą.

Córka Angeliny Jolie opowiedziała o mamie. Jej słowa poruszają

Zahara w 2022 roku dołączyła do stowarzyszenia Alpha Kappa Alpha w Spelman College. Co roku pojawia się na wydarzeniu bractwa. 21-latka wygłosiła poruszające przemówienie, w którym opowiedziała o mamie i tym, jaką mają relację. - Kiedy poproszono mnie, bym dziś powiedziała kilka słów o wartości relacji między matką a córką, trudno było mi znaleźć odpowiednie słowa. Nie dlatego, że tego nie doceniam, ale dlatego, że moja mama i ja mamy wyjątkową, niemal pokrewną więź, którą trudno opisać - podkreśliła Zahara, która określiła Jolie jako "najbardziej bezinteresowną, kochającą i wyrozumiałą" osobę.

Córka aktorki zaznaczyła, że mama wychowywała jej całe rodzeństwo w duchu empatii, a także wrażliwości. Podkreśliła, że mimo iż całe życie spędziła w świetle reflektorów, przekazane przez Jolie wartości stały się fundamentem jej dorastania. Na zakończenie przemowy Zahara zdecydowała się przytoczyć cytat, który jest jej bardzo bliski: "Jestem silną kobietą, ponieważ wychowała mnie silna kobieta". - Dziękuję, mamo - podsumowała.

Angelina Jolie towarzyszyła córce na wydarzeniu. Również zabrała głos

Sama aktorka, która pojawiła się na wydarzeniu wraz z córką, podziękowała organizatorom za podkreślenie tego, jak ważna jest więź matki z córką. - Dziękuję za wspieranie błyskotliwych młodych umysłów, za organizację tego spotkania dla matek i córek oraz za poświęcenie czasu na celebrowanie tej niezwykłej więzi - jednej z najpiękniejszych relacji w życiu - mówiła aktorka.