Karolina Pisarek to finalistka piątej edycji "Top Model", a obecnie jedna z instagramowych influencerek. Prywatnie jest szczęśliwą żoną Rogera Salla, z którym wzięła ślub 10 czerwca 2022 roku. Z kolei 22 kwietnia tego roku modelka ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. Teraz pochwaliła się wyjątkowym i intymnym nagraniem.

REKLAMA

Karolina Pisarek jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje internautom kulisy swojego prywatnego życia. Publikuje zdjęcia i nagrania, regularnie odzywa się do fanów. Nic więc dziwnego, że postanowiła się również podzielić z nimi jednym z najbardziej intymnych momentów w życiu. Na swój instagramowy profil wrzuciła właśnie nagranie, na którym widać, jak on i Roger dowiadują się o ciąży. "Dzień, który zmienił nasze życie - 14.02.26. Maleństwo, do zobaczenia niedługo" - podpisała Pisarek nagranie.

Na krótkim wideo całą scenę możemy obserwować w odbiciu w lustrze. Modelka ubrana jedynie w szlafrok stała przy umywalce i pochylała się nad testem ciążowym. Nagle zasłoniła usta dłonią, a w jej oczach można dojrzeć czystą radość. Test pokazała swojemu mężowi, który chyba nie dowierzał w wynik, bo zaczął czytać instrukcję. Po chwili gdy dotarła do niego radosna nowina, to i on nie potrafił ukryć swoich emocji. Szeroko uśmiechnięty Roger stwierdził nagle: "W końcu, k***a". Para przytuliła się do siebie i pocałowała.

Nie da się ukryć, że nagranie Karoliny Pisarek wywołało niemałe emocje. Fani ruszyli do komentowania, zachwycając się tym momentem ich życia. Nie zabrakło również komentarzy od sławnych znajomych. "Mega się cieszę razem z tobą, to naprawdę coś wyjątkowego. Przed tobą czas, który pewnie będzie trochę chaotyczny, czasem trudny, ale jednocześnie bardzo prawdziwy i pełen emocji. Podobno nic tak nie zmienia perspektywy jak dziecko i chyba właśnie to jest w tym najpiękniejsze. Będzie dużo śmiechu, wzruszeń i takich momentów, których nie da się z nikim podzielić, tylko po prostu przeżyć. Życzę ci spokoju w tym wszystkim i żebyś szła przez to po swojemu, bez presji. Naprawdę piękny etap przed tobą" - napisała Klaudia Halejcio.

Karolina Pisarek zareagowała. "Czerpię radość po całości z tej ciąży. Nieznane przede mną, ale bardzo mnie to ekscytuje! Na razie jestem w tym zielona i nie mam pojęcia, co z czym jest potrzebne. Będę dzwonić po rady do ciociulek" - napisała. Nagranie skomentowała również Maffashion. "Mega się cieszę razem z wami" - napisała jedynie, ale i na te słowa odpowiedziała modelka. "Patrząc na waszą relację z (Bastkiem - przyp. red., Karolina Pisarek opublikowała emotikon chłopca), wzruszam się że mnie też to czeka" - napisała. Inni fani gratulowali Pisarek i zachwycali się nagraniem.