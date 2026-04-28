Mariusz Czerkawski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich hokeistów, który przez lata występował w lidze NHL, reprezentując m.in. Boston Bruins i New York Islanders. Dziś skupia się przede wszystkim na życiu prywatnym i rodzinie. Syn Iwo jest owocem jego związku z modelką

Emilią Raszyńską.Były sportowiec chętnie pokazuje w mediach społecznościowych wspólne chwile z nastolatkiem. Na jego profilach coraz częściej pojawiają się fotografie z pola golfowego, gdzie razem spędzają czas i rozwijają wspólną pasję.

Mariusz Czerkawski tak pielęgnuje więź z synem

Choć zaczynał od hokeja, dziś 17-letni Iwo coraz wyraźniej stawia na golf. W miniony weekend Mariusz Czerkawski pokazał nagranie, na którym syn z powodzeniem kończy rundę, a jego reakcja zdradza dumę i uważne śledzenie postępów nastolatka. Te kadry z pola golfowego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Były sportowiec od lat stawia na aktywność w wychowaniu i dziś widać tego efekty - Iwo regularnie trenuje i startuje w turniejach, a ojciec nie tylko go wspiera, ale też sam pozostaje silnie związany z golfem. Czerkawski należy do czołówki amatorskich golfistów wśród polskich gwiazd, więc wspólne wyjścia na pole to dla jego syna zarówno czas z rodziną, jak i kontakt z wysokim poziomem sportowym.

Mariusz Czerkawski ma też dorosłą córkę z Izabellą Scorupco. Co o niej wiadomo?

Przypomnijmy inną historię związkową Czerkawskiego. Przed laty sportowiec był związany z Izabellą Scorupco, a owocem tej relacji jest córka Julia. 28-latka bez cienia wątpliwości odziedziczyła urodę po sławnej mamie. Widzimy na jej koncie na Instagramie wiele kadrów z przyjaciółmi, narzeczonym i rodziną. Córka sportowca i aktorki oraz modelki ma długie, brązowe włosy i ciemne oczy. Widać, że jej dużą pasją są podróże - na Instagramie możemy podziwiać zakładki z najdalszych miejsc na świecie.

Uwagę fanów z Polski przykuwają kadry ze znaną mamą - wielu twierdzi, że Julia i Izabella wyglądają jak siostry. "Jestem zachwycona przepiękną mamą, dla mnie miss świata", "Piękno i miłość na jednym zdjęciu" - tego typu komentarze czytamy pod postami.