Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell doczekali się wspólnego syna, Henry’ego Tadeusza. Nastolatek ma już 16 lat. Choć ich związek, rozpoczęty podczas pracy nad filmem "Ondine", nie przetrwał, byli partnerzy od lat utrzymują przyjazne relacje. Łączy ich przede wszystkim troska o syna, którego wspólnie wychowują. Nastolatek coraz śmielej pojawia się publicznie. Przypomnijmy, że w 2023 roku towarzyszył ojcu podczas gali Academy Awards, gdzie wzbudził spore zainteresowanie mediów. Nie każdy wie, że 16-latek niestety nie mówi po polsku.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o macierzyństwie: „Nie jestem wyrozumiała"

Henry Tadeusz Farrell nie mówi po polsku. Alicja Bachleda-Curuś musiała zgodzić się na kompromis

Alicja Bachleda-Curuś nie ukrywa, że jej syn nie posługuje się biegle językiem polskim. Aktorka otwarcie opowiedziała o tym, że choć od początku bardzo zależało jej na tym, by Henry Tadeusz mówił przede wszystkim mówił po polsku. W codziennym życiu nastolatek znacznie częściej miał kontakt z językiem angielskim. "Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis" - ujawniła w "Życiu na gorąco".

Obecnie Henry ma okazję ćwiczyć polski przede wszystkim podczas wizyt u rodziny w Polsce. Jak zdradziła aktorka, syn starannie przygotowuje się do tych rozmów, ucząc się wcześniej konkretnych zwrotów i wypowiedzi. "Przygotowuje sobie całe wypowiedzi, jak ma jechać do dziadków, strasznie go to cieszy" - zdradziła Bachleda-Curuś.

Collin Farrell wprost o przyszłości syna. Wspomniał o aktorstwie

Collin Farrell doczekał się dwóch synów. Henry Tadeusz jest młodszym dzieckiem gwiazdy kina. Nastolatek coraz częściej pokazuje się na czerwonym dywanie u boku ojca. W wywiadzie dla portalu Extra Farrell został zapytany o to, czy syn planuje aktorską karierę. Powiedział, że byłby zaskoczony, gdyby nastolatek postanowił pójść w jego ślady.- Nie sądzę. Wiem, że jest zajęty odkrywaniem własnej drogi, co jest najważniejsze, i nawet gdyby zajął się aktorstwem, nie wierzę, że podążałby moimi śladami. Zawsze będzie szedł własną drogą - powiedział aktor.