Wersow i Friz tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w show-biznesie. W 2023 roku influencerzy doczekali się córki Mai. W styczniu ogłosili, że ich rodzina znów się powiększy. Podczas hucznej imprezy gender reveal wyszło na jaw, że tym razem spodziewają się syna. "Jesteśmy niesamowicie wzruszeni i szczęśliwi, że już niedługo Majusia będzie miała braciszka. To dla nas coś naprawdę wyjątkowego - tyle emocji, radości i wdzięczności w jednym momencie, a to dopiero początek tej pięknej przygody w czwórkę" - pisali zakochani w mediach społecznościowych. Teraz Wersow wspomniała o imionach dla syna.

Obecnie trwa dziewięciodniowy stream Łatwoganga, który zbiera fundusze dla dzieci chorujących na nowotwór. Wersow wzięła udział w transmisji na żywo i pogodziła się z Wardęgą. To jednak nie wszystko. Z okazji zebrania 30 milionów influencerka uchyliła rąbka tajemnicy na temat imienia dla syna. - Widziałam, że już jest 30 milionów, także gratuluję, gratuluję oczywiście. Nie zatrzymujemy się, tylko lecimy dalej. Dzisiaj chodzi o zbiórkę, ale tak jak obiecaliśmy, zdradzimy te trzy imiona. Jedno z nich na pewno będzie imieniem naszego synka. I teraz uwaga, jeszcze raz ci bardzo z Karolem gratulujemy i życzymy wytrwałości odnośnie do dalszego streamu - zaczęła Wersow.

Influencerka wspomniała o trzech imionach dla syna, które razem z Frizem biorą pod uwagę. - Imię pierwsze to Oliwier, imię drugie to Leoś, a imię trzecie to Franek. Tak że któreś z tych imion będzie na pewno tym wybranym dla naszego synka - powiedziała podczas transmisji na żywo. W momencie publikacji artykułu zebrano ponad 42 miliony złotych dla chorujących dzieci.

Warto zaznaczyć, że do inicjatywy Łatwoganga dołączyły także inne gwiazdy, w tym m.in. Bedoes, Julia Wieniawa, Adam Zdrojkowski, Mateuszu Pawłowski, Michał Pol. Akcja poruszyła tysiące internautów, którzy zostawili komentarze w mediach społecznościowych. "Szacun za całą akcję", "To jest niesamowite", "Łatwogang szacunek za to, co robisz", "Wpłaciłam i jestem pod wrażeniem", "Cudowna akcja", "On naprawdę to zrobił", "Ma dobre serce", "Wpłacone, oby jeszcze więcej" - czytamy na X.