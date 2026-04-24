Joanna Racewicz to dziennikarka, bizneswoman i mama pełnoletniego już Igora. Samodzielnie wychowuje syna po śmierci męża Pawła Janeczka, który zginął katastrofie smoleńskiej. Racewicz dzieli się z obserwatorami ważnymi momentami z życia Igora. Pokazywała już m.in. jego studniówkę, a teraz, przy okazji 18. urodzin 23 kwietnia przygotowała na Instagramie szczególny, wyróżniający się na tle innych wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz doświadcza hejtu. Taki ma sposób

Joanna Racewicz świętuje pełnoletność syna. Wzruszający moment w jej życiu

Dziennikarka pokazała zdjęcie z synem na Instagramie. Dodała opis w swoim stylu - rozbudowany i z czułością o każdy detal. "Pierwszy dzień twojego dorosłego życia. Na razie tylko symbol. Umowa, która wszystko zmienia i jednocześnie niczego. Bo na pozór twój świat jest na swoim miejscu" - zaczęła filozoficznie Racewicz. "A jednak to początek czegoś, co nieznane. Most do samostanowienia, przeprawa. Twoja walizka pakowana przez lata na drogę. Sprawdzałam ją wiele razy. Czy wszystko jest. Czy każda rzecz ma swoje miejsce. Niby tak… a setki drżeń serca. Miliony obaw. I miłość. Bez końca" - dodała następnie.

W dalszej części wpisu dodała, że "wypuszcza syna w świat". "Ty i tak największy test na dorosłość już zdałeś. Dawno temu. Nawet, jeśli wtedy nie wiedziałeś, jak był nieskończenie nie na dziecięce - barki. Będę tu zawsze. Będę na ciebie czekać. Gdybyś chciał. Potrzebował. Zatęsknił. Kocham bez końca - mama" - napisała Racewicz.

Joanna Racewicz z synemOtwórz galerię

Joanna Racewicz tak pisała o studniówce syna. Ważny przekaz

Jeszcze nie tak dawno mogliśmy zapoznać się z postem dziennikarki dotyczącym balu maturalnego Igora. Nie zabrało w nim czułości i podkreślenia tego, jak ważną osobą jest dla niej syn. Joanna Racewicz zwróciła się wówczas bezpośrednio do Igora. Podkreśliła wyjątkową więź, jaka ich łączy, oraz znaczenie codziennej bliskości i wzajemnego wsparcia. Zwróciła też uwagę, jak ważne jest okazywanie dzieciom uczuć, bo dorastają znacznie szybciej, niż się wydaje.