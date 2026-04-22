Karolina Pisarek jest w ciąży! Ogłosiła nowinę w wyjątkowy sposób

Karolina Pisarek to jedna z najpopularniejszych polskich modelek. W 2022 roku gwiazda wyszła za Rogera Sallę. Zakochani wydają się tworzyć naprawdę zgrany duet. Pisarek chętnie dzieli się z fanami romantycznymi kadrami z życia prywatnego, a obserwatorzy z sympatią śledzą kolejne rozdziały jej historii miłosnej. 22 kwietnia modelka i jej ukochany przekazali wyjątkowo radosną wiadomość - już wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze dziecko.

Karolina Pisarek jest w ciąży! "Nie możemy się doczekać"

"Trzymaliśmy ten sekret przez jakiś czas w tajemnicy. Nie możemy się doczekać, żeby cię poznać" - napisała modelka pod nagraniem, na którym zapozowała ze swoim ukochanym Rogerem Sallą. Widać na nim sylwetki zakochanych, a Karolina Pisarek podkreśliła ciążowe krągłości. "Co za wieści! Wspaniale! Niech dzidzia rośnie!", "Ooo! Gratulacje, kochani!" - czytamy w komentarzach.

W zeszłym roku modelka wystąpiła w programie Gazety.pl "Ja wysiadam", gdzie zdradziła, że myśli o założeniu rodziny, ale daje sobie jeszcze czas na podjęcie tej decyzji. - U mnie to jest jakby odwlekanie w czasie ze względu na moją pracę, no bo ja nie będę oszukiwać. Jak ja zajdę w ciążę, to nie wiem, jak to będzie później wyglądać. Macierzyństwo jest dla mnie bardzo świadome. Nie wyobrażam sobie dziecka zostawić. Jak ja sobie myślę na temat macierzyństwa, to wiem, że to jest w pełni poświęcenie, matka dziecku - mówiła.

Karolina Pisarek o dzieciach. Ile chciałaby ich mieć?

W zeszłym roku modelka udzieliła także szczerego wywiadu Kozaczkowi. Tam wyjawiła swoje plany związane z potomstwem. - Rozmawiamy na ten temat. Jeśli już, to myślimy o dwójce i tyle. Jak Bóg da, tak będzie - przyznała. Zapytana o to, czy chciałaby mieć chłopca i dziewczynkę, odpowiedziała bez zawahania. - Tak, fajnie by było, no wiesz. No tak, pareczka by była najlepsza.

Prowadzącego rozmowę ciekawiło również, czy gdyby Pisarek doczekała się dziewczynki, chciałaby, żeby ta poszła w jej ślady. - Nie wiem. Nie wiem, czy bym chciała, żeby przechodziła przez te wszystkie historie, które... Chociaż pewnie by nie przechodziła, no bo miałaby całkiem inny start niż ja. Ale nie wiem, czy bym chciała, żeby przechodziła przez to wszystko, przez co ja przechodziłam - mówiła.