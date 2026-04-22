Majdan o miłości do dzieci. Poruszające wyznanie

Radosław Majdan oraz Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzą obecnie szczęśliwe życie rodzinne, wychowując trzech synów - Tadeusza i Stanisława z wcześniejszego związku celebrytki oraz wspólnego syna, Henryka. Z ich aktywności w mediach społecznościowych wynika, że wszystkich łączy silna więź. Cała rodzina często wyjeżdża razem na wakacje i spędza ze sobą dużo czasu. Majdan z chęcią publikuje urocze zdjęcia z chłopakami na Instagramie, co tylko pokazuje, jak świetnie się dogadują. Ostatnio były sportowiec pokusił się o wzruszające słowa na temat miłości do synów.

Radosław Majdan o miłości do dzieci. Tak to podsumował

Radosław Majdan ma swój autorski podcast "Cały ten Majdan". Były bramkarz, a obecnie dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet porusza wiele ważnych tematów, w tym również pozasportowych. Ostatnio wypowiedział się na temat miłości do dzieci. "Miłość do kobiety jest inna, niż do dziecka. Miłość do mojego syna jest czymś... chociaż oczywiście kocham Stasia i Tadka, to miłość do Henia mnie totalnie słuchajcie zaskoczyła. Nigdy nie spodziewałem się, że dotknie mnie takie uczucie i taka miłość. Naprawdę, po prostu niewiarygodne. Bardzo dziękuję każdego dnia, że go mam. To dla mnie jakiś kosmos" - wyznał Majdan.

"Zawsze jak o nim mówię, to się wzruszam. (...) Za każdym razem stają mi łzy w oczach" - mówił o Heniu. "Pięknie się słucha ojca, który z taką pasją i wzruszeniem mówi o swoim dziecku. To jest prawdziwa siła!", "Ja się też teraz popłakałam... Cudownie Radek zawsze opowiada o synku" - pisali fani pod zamieszczonym w mediach społecznościowych fragmentem podcastu.

Radosław Majdan dostał od Tadeusza ciekawe pytanie. Jego reakcja chwyta za serce

Radosław Majdan wrócił pamięcią w rozmowie z Plotkiem do ciekawego pytania, które zadał mu Tadeusz. "Radku, a kim ty dla mnie jesteś?" - usłyszał sportowiec. Wówczas zadeklarował mu, że na zawsze pozostanie jego przyjacielem i że może na niego liczyć. - Nie pamiętam, ile miał wtedy lat. Z sześć czy pięć. Ja mu powiedziałem: "Tadziu, jestem twoim przyjacielem. Do końca życia, jak będziesz miał jakiś problem i przyjdziesz do mnie, to ja ci pomogę, zawsze ci udzielę rady, zawsze dam ci wsparcie i po prostu jestem w twoim życiu, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo, żeby cię kochać. Ale przede wszystkim jestem twoim przyjacielem" - zdradził Plotkowi.