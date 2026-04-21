Marcin Kwaśny to aktor, który na swoim koncie ma wiele ról w głośnych kinowych i serialowych produkacjach. Zagrał m.in. w "Quo vadis", "Nigdy w życiu!", "PitBullu", "Skazanym na bluesa", "Lisatach do M. 3", "Ranczo", "Niani", "Plebani", "Na dobre i na złe", "Złotopolskich" czy "Koronie królów". Prywatnie w jego życiu też sporo się działo. W 2008 ożenił się z architektką Dianą Kołakowską, z którą rozwiódł się w 2020 roku. Rok później stanął za to na ślubnym kobiercu ze śpiewaczką operową Klaudią Korzeniewską. Para ma troje dzieci - sześcioletnią Amelię, czteroletniego Stefana i dwuletnią Teresę Felicję. W weekend Marcin i Klaudia Kwaśni pojawili się w "halo tu polsat", by opowiedzieć o swoim związku.

Tak Marcin Kwaśny poznał swoją żonę. "Powiedziała, że w ogóle nie jestem w jej typie"

Jak się okazuje, Marcin i Klaudia Kwaśni poznali się przypadkiem w Londynie. On przyjechał tam recytować wiersze dla kombatantów, a ona została poproszona przez siostrę o wsparcie zespołu harcerskiego. Na początku ich relacja opierała się wyłącznie na przyjaźni, choć on nie ukrywał, że od razu poczuł coś więcej.

- Klaudia powiedziała, że w ogóle nie jestem w jej typie. Myślę, że musiało trochę wody upłynąć w Tamizie, zanim odpowiedzieliśmy sobie, co jest między nami. Ale kiedy zobaczyłem Klaudię, to miałem dojmujące wrażenie, którego nie potrafiłem okiełznać. Pomyślałem, że to będzie matka moich dzieci - wyznał Marcin Kwaśny w "halo tu polsat", na co szybko zareagowała jego żona. - O czym powiedział mi miesiąc później - wtrąciła.

Żona Kwaśnego o utracie ciąży. To wydarzenie wzmocniło ich związek

Dopiero po roku Marcin i Klaudia zbliżyli się do siebie. Klaudia Kwaśny powiedziała wprost, że ich związek scaliło przede wszystkim bolesne wydarzenie, jakim była utrata ciąży. - Bardzo nas zbliżyły smutne doświadczenia. To one przekonały nas, że to naprawdę miłość. Jednym z nich była utrata ciąży. To było dla nas bardzo trudne przeżycie, ale też moment, który nas zbliżył i dał mi poczucie, że to bardzo wrażliwy mężczyzna, któremu mogę ufać - powiedziała.