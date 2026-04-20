Rodzina Kubackich nie posiada się z radości. Żona skoczka, Marta Kubacka, poinformowała w mediach społecznościowych, że para spodziewa się trzeciego dziecka. Opublikowała zdjęcie USG, do którego dodała krótki, wymowny opis. "2:1 dla dziewczyn, ale w końcu tata nie będzie sam" - czytamy. Kubacka od razu zdradziła również płeć dziecka. Hashtag "boy" oznacza, że tym razem do rodziny dołączy chłopiec. Przypomnijmy, że Dawid Kubacki i jego żona są małżeństwem od 2019 roku i wychowują już dwie córki: Zuzannę, urodzoną w 2020 roku, oraz Maję, która przyszła na świat w 2023 roku.

