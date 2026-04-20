Marta Kubacka jest w ciąży. Ukochana skoczka zdradziła płeć trzeciego dziecka

Marta Kubacka przekazała radosną nowinę. Ukochana Dawida Kubackiego jest w ciąży! Rodzina spodziewa się narodzin trzeciego dziecka. Zdradzili też płeć.
Kubaccy ogłosili radosną nowinę! Spodziewają się trzeciego dziecka
fot. Instagram/_marta_ku_

Rodzina Kubackich nie posiada się z radości. Żona skoczka, Marta Kubacka, poinformowała w mediach społecznościowych, że para spodziewa się trzeciego dziecka. Opublikowała zdjęcie USG, do którego dodała krótki, wymowny opis. "2:1 dla dziewczyn, ale w końcu tata nie będzie sam" - czytamy. Kubacka od razu zdradziła również płeć dziecka. Hashtag "boy" oznacza, że tym razem do rodziny dołączy chłopiec. Przypomnijmy, że Dawid Kubacki i jego żona są małżeństwem od 2019 roku i wychowują już dwie córki: Zuzannę, urodzoną w 2020 roku, oraz Maję, która przyszła na świat w 2023 roku.

 

Artykuł w trakcie aktualizacji.

