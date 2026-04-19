Jacek Borkowski czterokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Z małżeństwa z Katarzyną Borkowską ma córkę Karolinę. W 2002 roku w jego życiu pojawiła się Magdalena Gotowiecka, z którą doczekał się syna Jacka oraz córki Magdy. Ukochana aktora zmarła na białaczkę. Po ogromnej tragedii Jacek Borkowski odnalazł nową miłość i w 2023 roku ożenił się z partnerką Jolantą. W nowym wywiadzie wybranka aktora opowiedziała o początkach ich relacji i kontakcie z dziećmi. Padły zaskakujące słowa.

Jolanta Borkowska w szczerym wyznaniu. "Weszłam po kilku latach nieobecności kobiety"

W wywiadzie dla "Faktu" Jolanta Borkowska przyznała, że relacje z dziećmi męża nie należały do najłatwiejszych – szczególnie na początku ich wspólnego życia. "Weszłam po kilku latach nieobecności kobiety w tym domu i zaczęłam się szarogęsić, bo taką mam naturę i chyba ta grupa, która była sklejona ze sobą, czyli tata i dwójka dzieci, nie za bardzo byli na to przygotowani" - wyjawiła.

Ukochana aktora wspomniała o zachowaniu jego córki. Ponoć bywała zazdrosna o tatę. "Największy dyskomfort czułam w relacji z córką Jacka, ponieważ ona bardzo lgnęła do taty, wręcz była o mnie dziwnie zazdrosna. Wielokrotnie były rozmowy, że przecież pozycja córki jest niepodważalna, to w ogóle nawet nie ma co konkurować, ale bywały nieporozumienia. Jackowi ciężko było się odnaleźć między dwoma kobietami" - wspomniała.

Jolanta Borkowska o zmarłej żonie ukochanego. "Dała dwójkę cudownych dzieci"

Borkowska dodała, że obecnie ma dobry kontakt z córką męża. "Mamy poprawne relacje. Życie samo napisało scenariusz, który w tym pomógł" - przekazała i wspomniała także o synu aktora. "Z Jackiem juniorem jest bardzo pozytywnie, bo jest to zupełnie inny charakter, bardziej pragmatyczny. Jest osobą, która słucha i to bardzo mi się podoba" - powiedziała. W rozmowie nie zabrakło także słów na temat zmarłej żony Borkowskiego. "Pani Magda stworzyła mu miejsce na ziemi, dom, dała dwójkę cudownych dzieci i to jej się należy za to szacunek. Żona jest obecna w dwójce dzieci" - wspomniała.