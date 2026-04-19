Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat tworzą szczęśliwy związek. Para pobrała się w 2018 roku i doczekała się dwójki dzieci - córki Antoniny, która przyszła na świat w 2015 roku i syna Jędrzeja, który urodził się dwa lata później. Prezenterka i lider zespołu Zakopower mają wyjątkowo napięte grafiki. Każdą wolną chwilę starają się więc poświęcać swoim dzieciom. Ostatnio piosenkarz zabrał pociechy na małą wycieczkę rowerową.
"Pierwszy rower tej wiosny zaliczony. Tosia, Jędruś" - czytamy w najnowszym poście Sebastiana Karpiela-Bułecki. Do wpisu skrzypek dodał kilka ujęć z wyprawy. Widać, że wspólna przejażdżka sprawiła całej trójce mnóstwo frajdy. Internauci oczywiście najbardziej zwrócili uwagę na Antoninę i Jędrzeja. "Najlepsze wspomnienia tworzy się właśnie tak - aktywnie i razem. Tosia i Jędruś rosną jak na drożdżach! Piękny początek sezonu rowerowego", "Jak te dzieci szybko rosną", "Super czas z dziećmi. Córka po prostu prześliczna i już taka duża!", "Córcia mieszanka tatusiowo-mamusiowa", "Wspaniałe dzieciaczki! Wszystkiego dobrego dla was" - pisali. Zdjęcia z wycieczki rowerowej znajdziecie w naszej galerii.
Jakiś czas temu prezenterka w rozmowie z Plejadą wyznała, że stara się wychowywać swoje dzieci z dala od internetowej presji, dlatego Antonina i Jędrzej na razie nie mają własnych telefonów. - Ostrzegam i też świadomie patrzę na to, co one oglądają, jakie treści chłoną. Moje dzieci nie mają jeszcze swoich telefonów, mimo że mają 8-10 lat. Część rówieśników już te telefony posiada i może się sama po tej przestrzeni internetowej poruszać. (...) Uważam, że to nie jest dobra przestrzeń dla dzieci. Jak czytam różne raporty dotyczące niebezpieczeństw czyhających w sieci, to stwierdzam, że im później dzieci dostaną telefony, to lepiej dla nich - mówiła. Zgadzacie się z jej słowami?