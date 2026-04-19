Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat tworzą szczęśliwy związek. Para pobrała się w 2018 roku i doczekała się dwójki dzieci - córki Antoniny, która przyszła na świat w 2015 roku i syna Jędrzeja, który urodził się dwa lata później. Prezenterka i lider zespołu Zakopower mają wyjątkowo napięte grafiki. Każdą wolną chwilę starają się więc poświęcać swoim dzieciom. Ostatnio piosenkarz zabrał pociechy na małą wycieczkę rowerową.

REKLAMA

Sebastian Karpiel-Bułecka pokazał urocze zdjęcia z dziećmi. "Rosną jak na drożdżach"

"Pierwszy rower tej wiosny zaliczony. Tosia, Jędruś" - czytamy w najnowszym poście Sebastiana Karpiela-Bułecki. Do wpisu skrzypek dodał kilka ujęć z wyprawy. Widać, że wspólna przejażdżka sprawiła całej trójce mnóstwo frajdy. Internauci oczywiście najbardziej zwrócili uwagę na Antoninę i Jędrzeja. "Najlepsze wspomnienia tworzy się właśnie tak - aktywnie i razem. Tosia i Jędruś rosną jak na drożdżach! Piękny początek sezonu rowerowego", "Jak te dzieci szybko rosną", "Super czas z dziećmi. Córka po prostu prześliczna i już taka duża!", "Córcia mieszanka tatusiowo-mamusiowa", "Wspaniałe dzieciaczki! Wszystkiego dobrego dla was" - pisali. Zdjęcia z wycieczki rowerowej znajdziecie w naszej galerii.

Paulina Krupińska o wychowaniu dzieci. Do tego przywiązuje ogromną wagę

Jakiś czas temu prezenterka w rozmowie z Plejadą wyznała, że stara się wychowywać swoje dzieci z dala od internetowej presji, dlatego Antonina i Jędrzej na razie nie mają własnych telefonów. - Ostrzegam i też świadomie patrzę na to, co one oglądają, jakie treści chłoną. Moje dzieci nie mają jeszcze swoich telefonów, mimo że mają 8-10 lat. Część rówieśników już te telefony posiada i może się sama po tej przestrzeni internetowej poruszać. (...) Uważam, że to nie jest dobra przestrzeń dla dzieci. Jak czytam różne raporty dotyczące niebezpieczeństw czyhających w sieci, to stwierdzam, że im później dzieci dostaną telefony, to lepiej dla nich - mówiła. Zgadzacie się z jej słowami?