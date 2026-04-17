Martyna Wojciechowska należy do grona gwiazd, które dbają o prywatność swoich dzieci. Choć jej adoptowana córka Kabula udziela się w mediach społecznościowych, inaczej do tej sprawy podchodzi biologiczna pociecha podróżniczki - Maria. Gdy Wojciechowska publikuje z nią zdjęcia, stara się nie pokazywać twarzy nastolatki. Z okazji jej 18. urodzin udostępniła ich wspólną, archiwalną fotografię.

Martyna Wojciechowska celebruje 18. urodziny córki. "Jej pojawienie się na świecie było cudem"

"Jak to możliwe? Kiedy ten czas minął? Dzisiaj moja Marysia kończy 18 lat! Jest dorosłą osobą" - zaczęła w nowym wpisie na swoim Instagramie Wojciechowska. W dalszej części wróciła wspomnieniami do czasu, gdy spodziewała się potomstwa. "Jej pojawienie się na świecie było cudem. Doskonale pamiętam, jak upewniałam się z lekarzami, czy na pewno jestem w ciąży, bo przecież tyle razy od nich słyszałam, że po moich przebytych chorobach i operacjach mamą raczej nie będzie dane mi być" - napisała w przejmujących słowach podróżniczka.

Wojciechowska odniosła się również do tego, jaką jest mamą. "Nigdy nie byłam idealną mamą, choć tak uparcie chciałam nią być. Dążąc do ideału, popełniłam na tej drodze mnóstwo niepotrzebnych błędów i wiele razy się potknęłam" - przekazała dalej. "Dzisiaj wiem, i wiem to przede wszystkim dzięki Mani, że najważniejsze to być obok. Towarzyszyć, słuchać, być uważnym rodzicem i być ciekawym świata dziecka" - dopisała w urodzinowym poście, pod zdjęciem z okresu, gdy Maria była jeszcze małym dzieckiem.

Lawina komentarzy pod postem Martyny Wojciechowskiej. Tego życzą jej córce internauci

"Maniu kochana, to wielki zaszczyt być twoją mamą. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze będę obok" - dopisała na koniec wpisu Wojciechowska. W komentarzach prędko zaroiło się od życzeń od obserwatorów podróżniczki. "100 lat dla Marysi", "Wspaniałości, niekończącej się kreatywności dla Marysi", "Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze", "Wszystkiego, co najlepsze dla córci. Pięknego startu w dorosłość i życia dla was", "Marysiu, niech świat ci sprzyja!" - mogliśmy pośród nich przeczytać.