Magdalena Boczarska od lat znana jest z ekologicznego stylu życia. Segreguje odpady, ogranicza korzystanie z samochodu i stara się wybierać rower, kiedy tylko to możliwe. W rozmowie z "Faktem" aktorka opowiedziała również o tym, jak jej podejście do ekologii przenosi się na życie rodzinne. Okazało się, że w temacie recyklingu aktywnie uczestniczy też jej dziewięcioletni syn, Henryk.

Zobacz wideo "Heaven In Hell". Boczarska i Susinna w historii o miłości, która nie powinna się zdarzyć [ZWIASTUN]

Boczarska stawia na ekologię. Tak jej syn wykorzystuje system kaucyjny w domu

Aktorka, która obecnie bierze udział w programie "Taniec z gwiazdami", zwróciła uwagę, że stara się zachować umiar w swoich proekologicznych działaniach i unikać skrajności. Podkreśliła, że najważniejszy jest rozsądek i codzienne konsekwentne wybory. "Troska o planetę jest mi bardzo bliska, ale wychodzę z założenia, że wszystkim potrzebny jest zdrowy umiar i uważam, że każda skrajność jest najgorsza. Ja unikam samochodu, jak tylko mogę, bardzo dużo jeżdżę na rowerze i też jak wsiadam za kierownicę, to naprawdę wtedy, kiedy jest to po prostu konieczne" - wyznała "Faktowi".

W domu Boczarskiej działa również system zwrotu butelek i puszek w ramach kaucji. Zaangażowany jest w to zwłaszcza jej syn. Rodzina zbiera opakowania, które później trafiają do zwrotu, a chłopiec sam pilnuje całego procesu i rozlicza dorosłych. - Wszyscy zbierają butelki dla mojego syna i on mnie zawsze z tego rozlicza. Butelki są potem oddawane. On ma poczucie, że robi coś dobrego i że te butelki nie stają się śmieciami, a jednocześnie za każdą butelkę można parę groszy dostać - dodała Boczarska.

Magdalena Boczarska tworzy związek z Mateuszem Banasiukiem. Tyle wynosi różnica wieku między nimi

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk tworzą związek od około 12 lat i często podkreślają, że mimo różnicy wieku ich relacja jest stabilna i oparta na wzajemnym wsparciu. Dzieli ich siedem lat - aktorka jest starsza. Jak przyznaje, na początku miała z tego powodu pewne wątpliwości i obawy, głównie związane z opinią otoczenia. "Długo się wahałam. Miałam problem, że on jest młodszy. Nie wiedziałam, czy mogę sobie pozwolić na ten związek. Czego się bałam? Może najzwyczajniej w świecie tego, co ludzie powiedzą" - mówiła w rozmowie z "Pani".