Robert Górski od lat należy do czołówki polskiej sceny kabaretowej. Jako twórca oraz filar Kabaretu Moralnego Niepokoju zyskał uznanie dzięki błyskotliwym tekstom i wyczuciu satyry. Popularność przyniósł mu także serial "Ucho Prezesa", w którym w krzywym zwierciadle komentował polską politykę. Artysta od lat pozostaje aktywny zarówno w telewizji, jak i w internecie. Choć jego działalność zawodowa jest dobrze znana widzom, w kwestiach prywatnych stawia na dyskrecję i rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia poza sceną.

Robert Górski i jego życie poza sceną. Tak wygląda dorosły syn satyryka

Choć satyryk rzadko uchyla rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego, wiadomo, że od kilku lat jest mężem Moniki Sobień-Górskiej. Para pobrała się we wrześniu 2019 roku, niedługo po narodzinach córki Maliny. To jednak niejedyne dziecko Górskiego. Z wcześniejszej relacji z Katarzyną Osipowicz ma także syna Antoniego, który w tym roku kończy 22 lata. Choć Górski stroni od nadmiernej ekspozycji prywatności, od czasu do czasu robi wyjątek i pokazuje syna na Instagramie. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2023 roku, gdy Antoni zdawał maturę. Górski opublikował wtedy wspólne zdjęcie z restauracji i opatrzył je żartobliwym wpisem:

"Synu, powodzenia na maturze! I pamiętaj, że w życiu to nie matma jest najgorsza, tylko hipokryzja. A co to hipokryzja, to wiesz, bo jesteś bardzo dobry z polskiego. Kiedy stałem dziś przed szkołą Antka, żeby przybić mu piątkę, ucieszyłem się, że tak jak na tym zdjęciu mam przeciwsłoneczne okulary. Strasznie pyli od tych drzew" - obwieścił satyryk.

Robert Górski pokazał syna i się zaczęło. Fani od razu to zauważyli

Opublikowane zdjęcie szybko wywołał poruszenie wśród internautów. W komentarzach zaroiło się od reakcji, a wielu zwróciło uwagę na jedno. Zdaniem fanów podobieństwo między satyrykiem a jego synem jest naprawdę uderzające. "Uśmiech nie do podrobienia", "Synek zdolny jak tata", "Powodzenia. Skóra zdjęta z pana", "Podobni jesteście", "Wyrósł syn pięknie" - mogliśmy przeczytać takie opinie w komentarzach.