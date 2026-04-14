Wojciech Wysocki to znany polski aktor, który ma na swoim koncie mnóstwo udanych ról. 73-latek grał w takich produkcjach jak: "Con amore", "Wyrok śmierci", "Życie wewnętrzne" czy "Ranczo". Wysocki od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z ukochaną Joanną, która jest od niego młodsza o 17 lat. Para w 1999 roku powitała na świecie córkę Rozalię. Ostatnio aktor pokazał się z nią na premierze nowej sztuki.

Wojciech Wysocki pokazał swoją córkę. Rozalia jest podobna do taty?

11 kwietnia w Warszawie odbyła się premiera nowej sztuki pt. "Każdy twój telefon" w Teatrze Kwadrat. Na scenie zagrali m.in. Ewa Ziętek, Aleksandra Radwan, Marcin Piętowski i Karol Kossakowski. Za produkcję spektaklu odpowiadała Joanna Wysocka. Nic więc dziwnego, że na premierze pojawiła się również córka pary. W niedawnej rozmowie ze Złotą Sceną Wysocki zdradził, że Rozalia nie zamierza wiązać swojej przyszłości ze środowiskiem artystycznym. "Nie poszła w nasze ślady i nie związała się z branżą artystyczną, chociaż świetnie radziła sobie z występami. Mogę nawet powiedzieć, że była lepsza ode mnie w jej wieku. To z drugiej strony ciężki zawód, więc może dobrze się stało" - mówił. Zdjęcia Wojciecha Wysockiego i jego córki znajdziecie w naszej galerii.

Wojciech Wysocki i Joanna Wysocka poznali się w nietypowy sposób

W jednym z wywiadów aktor zdradził, że on i jego obecna żona zostali zeswatani przez innego aktora. Do zapoznania doszło w 1998 roku podczas festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. "Obecny na tym festiwalu Wiktor Zborowski miał szczęśliwą rękę. Zapoznał nas i wyswatał" - opowiadał aktor w rozmowie z "Super Expressem". To była typowa miłość od pierwszego wejrzenia. "Spojrzałem i wiedziałem, że chcę z nią spędzić resztę życia" - mówił Wysocki w rozmowie z "Rewią". Nie jest do końca jasne, kiedy para postanowiła się pobrać. W tym samym wywiadzie z "Rewią" aktor zdradził, że to była bardzo "cicha i skromna" uroczystość. "Podpisaliśmy, co trzeba, Joasia zrobiła pierogi, zjadłem i poszedłem do pracy" - mówił.