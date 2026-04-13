Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie. Ich uczucie narodziło się w 2005 roku i bardzo szybko przerodziło się w poważny związek. Już dwa lata później zakochani wzięli ślub w Las Vegas, a potem w Polsce podczas ceremonii kościelnej w Warszawie. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują dwoje dzieci - Zofię i Antoniego. Ostatnio nastolatek pokazał się w sieci na nagraniu z siostrą na TikToku. Bardzo się zmienił?

REKLAMA

Tak wygląda syn Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego. Antoni ma 13 lat

Aktorska para chętnie dzieli się w sieci fragmentami swojego życia prywatnego. Zdecydowanie częściej na publikowanych zdjęciach pojawia się ich córka. Zofia Cieszyńska coraz śmielej zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych. Zupełnie inaczej jest w przypadku jej młodszego brata, który raczej unika rozgłosu i rzadko pokazuje się publicznie.

Tym większe poruszenie wywołało ostatnie nagranie opublikowane przez Zofię na TikToku, na którym pojawił się Antoni Cieszyński. 13-latek, który do tej pory sporadycznie trafiał do mediów, wyraźnie się zmienił - ma bardziej dojrzałe rysy twarzy i widać, że dorasta. Internauci nie kryją zaskoczenia jego metamorfozą, podkreślając, że jest podobny do taty. "Brat to kopia taty" - czytamy. Co sądzicie?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

14-letnia córka Lenskiej i Cieszyńskiego chce iść w ślady rodziców. Co oni na to?

Alżbieta Lenska w "halo tu polsat" zdradziła, że wraz z mężem regularnie przeprowadza poważne rozmowy z córką związane z jej przyszłością. 14-latka chce iść w ślady rodziców. - Ostrzegamy z Rafałem Zosię, że to nie jest łatwa i stabilna praca, wieczny chaos i czekanie. Na razie sprawia jej to przyjemność - mówiła. Nastolatka zagrała już w krótkometrażowym filmie u boku mamy.

Lenska powiedziała, że obecność córki na planie w tak młodym wieku daje jej możliwość wglądu i oswojenia się z wymaganiami zawodu. - Widzi, że nie jest kolorowo. Jest to kawał ciężkiej pracy, także fizycznej - dodała Lenska, a córka opowiedziała, które momenty były dla niej szczególnie trudne. ZOBACZ TEŻ: Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego ma już 14-lat. Tak spędziła ferie w Tajlandii