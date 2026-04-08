Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Z testamentu muzyka wynika, że majątek należy się jego żonie, Ewie Krawczyk. Syn piosenkarza został całkowicie pominięty w podziale spadku. Krzysztof Igor Krawczyk kwestionuje testament ojca. Twierdzi, że wcześniejszy dokument z 2002 roku miał gwarantować mu połowę spadku, a ostatni dokument mógł zostać podpisany, gdy jego ojciec nie był w pełni świadomy. Batalia o majątek Krzysztofa Krawczyka wciąż trwa. O obecnej sytuacji syna wokalisty wypowiedział się Marian Lichtman.

W nowym wywiadzie dla Plejady Marian Lichtman przyznał, że utrzymuje kontakt z Krzysztofem Igorem Krawczykiem. Przypomnijmy, że członek zespołu Trubadurzy był bliskim przyjacielem zmarłego wokalisty. - Mamy kontakt. Moja żona szczególnie. Spotykają się w kawiarni, bo on ją traktuje jak swoją matkę. Został sam, więc prosi o spotkania i chce się spotykać. Ja też chętnie, ale moja żona robi to troszeczkę inaczej, bo otacza go taką matczyną opieką - przekazał.

Wspomniał także o sprawie w sądzie, która wciąż nie została rozstrzygnięcia. - [Krzysztof Igor Krawczyk - przyp.red.] czeka na rozwiązanie tej sprawy, bo to długo się ciągnie. Niesprawiedliwie, ale jest światełko w tunelu - dodał Marian Lichtman w rozmowie z portalem.

W dalszej części rozmowy muzyk wyjawił, że Ewa Krawczyk próbuje kontaktować się z jego żoną. Jak się okazuje, bezskutecznie. - Ewa również próbuje mieć kontakt z moją żoną, ale my uciekamy od tego - powiedział. Dlaczego ucięli kontakt z wdową po Krzysztofie Krawczyku?

- Chcemy zakończyć tę sprawę, żeby było trochę sprawiedliwości dla tego samotnego człowieka, który został bez rodziny. To jest bliski nam człowiek - przekazał w rozmowie z portalem. Marian Lichtman zapewnił, że syn wokalisty może liczyć na jego wsparcie. - Można powiedzieć, że Krzysiu zostawił nam syna - stwierdził.