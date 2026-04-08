Klaudia El Dursi dziś przede wszystkim stawia na życie rodzinne - z dumą wychowuje dwóch synów i córkę, podkreślając, jak ważna jest dla niej rola mamy. Nie jest tajemnicą, że została nią bardzo wcześnie, a wczesne macierzyństwo na pewien czas przerwało jej dobrze zapowiadającą się karierę. Z czasem wszystko udało się odbudować, a teraz pojawiły się nowe wieści dotyczące jej najstarszego syna.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za wieści! Ola Grysz spodziewa się dziecka

Klaudia El Dursi o planach syna. Chce iść w stronę artystyczną

17-letni syn celebrytki nie interesuje się modelingiem czy światem telewizji jak jego znana mama, ale zupełnie inną dziedziną. Sam zainteresowany zabrał głos na ten temat w mediach. "Planuję iść w muzykę. Może i mój pierwszy singiel wstawiłem dopiero jakieś dwa miesiące temu, ale tak naprawdę minęły już ponad dwa lata, od kiedy tworzę muzykę. Chciałbym zajmować się tym bardziej profesjonalnie" - oznajmił Dawid podczas sesji Q&A na Instagramie.

Co więcej wiemy na temat syna gwiazdy? Co pewien czas El Dursi chwali się tym, co słychać u Dawida. W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio ujęcia z udziałem nastoletniego syna celebrytki, który zaprezentował swoją formę i efekty treningów. Chłopak sam aktywnie prowadzi swój profil, gdzie pokazuje kulisy przygotowań do MMA i jasno daje do zrozumienia, że również z tą dyscypliną wiąże przyszłość. W jednej z relacji zdradził, że celuje w zawodowe walki, a jednocześnie chciałby rozwijać się muzycznie i łączyć obie pasje.

Klaudia El Dursi mieszka z dziećmi i partnerem w pięknej przestrzeni. To wnętrze robi wrażenie

Gwiazda TVN mieszka z rodziną w 150-metrowej willi w centrum Bydgoszczy, choć traktuje ją jako rozwiązanie tymczasowe i myśli o budowie domu. Wnętrza urządzono w minimalistycznym, jasnym stylu, z wyraźną dominacją beżu, który pojawia się niemal w każdym pomieszczeniu. Centralnym punktem jest przestronna kuchnia połączona z jadalnią, uzupełniona brązowymi i białymi dodatkami. To właśnie w tej przestrzeni możemy podziwiać kadry El Dursi oraz jej dzieci. Trzeba przyznać, że gwiazda postawiła na bardzo instagramowe wnętrze.