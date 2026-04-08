Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w sierpniu 2021 roku, a w lutym 2022 roku na świat przyszedł ich syn Vincent. Aktorska para rozstała się krótko przed narodzinami chłopca i nie jest tajemnicą, że nie rozeszli się w dobrych relacjach. Królikowski w 2024 roku doczekał się córki z Izabelą Banaś, a Opozda dziś samodzielnie wychowuje syna. "Cztery lata temu mówili mi, że 'bez ojca się nie da'. Że są rzeczy, których samotna matka nie jest w stanie nauczyć swojego dziecka" - pisze aktorka pod nagraniem, które opublikowała na Instagramie 7 kwietnia.

Joanna Opozda nauczyła syna jeździć na rowerze. Podzieliła się kilkoma refleksjami

Joanna Opozda podzieliła się filmikiem, na którym widać, jak uczy syna jeździć na rowerze. Uśmiechnięta aktorka z dumą biegnie za chłopcem. "Pamiętam, jak wrzucałam tutaj jego pierwszy kroczek, który zrobił przy mnie. Dziś dodaję jego pierwszą jazdę na rowerze. Patrzę na niego i widzę spokój, radość i pewność. Ile razem przeżyliśmy złego i dobrego, wiemy tylko my" - czytamy w dalszej części wpisu.

"Ale dziś wiem jedno, dziecko nie potrzebuje teorii, ani opowieści o tym, jak 'powinno być'. Potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest. Codziennie. Bez wymówek. Kto kocha bezgranicznie. Można mówić różne rzeczy. A potem przychodzi życie i robi swoje" - dodała Joanna Opozda. "Poczekajcie, aż nauczę go grać w piłkę nożną" - podsumowała wpis.

To zresztą nie pierwszy raz, gdy Joanna Opozda dzieli się na Instagramie refleksjami na temat samodzielnego macierzyństwa. W jednym z wpisów przekazała, że nikt nie wie, z czym mierzą się mamy, które samodzielnie wychowują dzieci, dopóki sam nie znajdzie się na ich miejscu. "To są noce bez snu, lęk o jutro, ogromna odpowiedzialność i jednocześnie bezwarunkowa miłość, która daje siłę, kiedy wydaje się, że już jej nie ma" - pisała aktorka.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wciąż nie mają rozwodu

Choć od rozstania Opozdy i Królikowskiego minęły już ponad cztery lata, wciąż nie udało im się formalnie zakończyć małżeństwa. Ostatnia rozprawa rozwodowa odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Jak donosił wówczas "Super Express", wyrok nie zapadł, a aktorka nie pojawiła się w sądzie. Miała też dzień wcześniej próbować zmienić termin rozprawy. Z informacji "Faktu" wynika z kolei, że następna zaplanowana jest na 17 kwietnia. Być może będzie to ostatnie posiedzenie w sprawie.