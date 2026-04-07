Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki są parą od kilku lat. W 2024 roku doczekali się razem dziecka - Tymka. Zakochani przeżyli razem trudne chwile, gdy dziennikarka straciła pierwszą ciążę. - Straciłam ciążę dwa lata temu, to była moja pierwsza ciąża, czwarty miesiąc. (...) Dziś ta strata znaczy dla mnie tyle, że jestem mamą dwójki dzieci i że Buba cały czas z nami jest - opowiadała przed rokiem podczas wizyty w "Pytanie na śniadanie" Grysz. Niedawno prezenterka wyjawiła, że jest w ciąży. 6 kwietnia opublikowała poruszający wpis, wyjawiając, jak wraz z partnerem dowiedzieli się o sprawie.

REKLAMA

Aleksandra Grysz opublikowała wyjątkowe nagranie. Tak dowiedziała się o ciąży

Na profilu na Instagramie Grysz pojawił się wpis, w którym gwiazda "Pytanie na śniadanie" poinformowała fanów, że spodziewa się dziecka. Teraz zobaczyliśmy nagranie, na którym dziennikarka robi kolejne testy ciążowe, które są negatywne. W końcu jednak widzi dwie kreski, co jest dla niej ewidentnie pozytywnym zaskoczeniem. Grysz i Tylicki mieli wszystko zaplanowane, ale ostatecznie się nie udawało.

"Kolejny raz przekonaliśmy się o sile zaufania. (...) Teoretycznie wszystko powinno się udać. A jednak - miesiąc za miesiącem kolejne zawody. Aż a końcu powiedzieliśmy sobie dość. Czas odpuścić, czas to oddać Górze i zaufać" - wyjaśniła dziennikarka.

"Jeśli nie jest nam pisane znów przeżywać ten najpiękniejszy moment w życiu, może jest w tym jakiś sens. A jeśli jest nam to pisane, wydarzy się bez naszej kontroli" - czytamy w poście. Okazuje się, że dobre wiadomości przyszły w dniu 30. urodzin Grysz. "27 stycznia, wieczorem, w dniu moich 30. urodzin chwilę po zdmuchnięciu urodzinowych świeczek, pierwszego dnia pobytu na wakacjach w Tajlandii, zniecierpliwiona kolejnym długim cyklem z którego nic nie wynika, postanowiłam zrobić ostatni test. Nigdy nie zapomnimy tego dnia" - podkreśliła.

Nagranie Aleksandry Grysz poruszyło internautów

Post dziennikarki wzbudził spore emocje i wywołał lawinę pozytywnych komentarzy. Internauci gratulują Grysz i Tylickiemu. Nie obyło się bez poruszających słów. "Najpiękniejszy urodzinowy prezent", "Ogromne gratulacje", "Wspaniałe chwile", "Cieszę się razem z Wam to ogromne szczęście" - czytamy pod nagraniem.