Lewandowska pokazała, jak Robert spędza czas z córkami. To nagranie to hit

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w trosce o bezpieczeństwo córek długo ukrywali ich wizerunki w sieci. Od jakiegoś czasu coraz śmielej i chętniej pokazują zdjęcia oraz nagrania, na których widać twarze dziewięcioletniej Klary i sześcioletniej Laury. Na najnowszym nagraniu, które trenerka zamieściła na Instagramie 6 kwietnia, uchwycono, jak dziewczynki dokazują wraz ze swoim znanym tatą.

Zobacz wideo Lewandowski i internetowy trik z odkurzaczem. Ojciec roku!

Anna Lewandowska pochwaliła się rodzinnymi kadrami

Anna Lewandowska wielokrotnie pokazywała, jak jej strasza córka Klara robiła z nią treningi. Kilkulatka wykonywała przy tym skomplikowane układy i ćwiczenia (zapewne dopasowane do jej wieku i możliwości). Na Instagramie popularnej trenerki nie brakowało też nagrań i zdjęć, na których widać, jak dziewczynki uczą się języków obcych, rysują czy się bawią. Obserwatorzy Lewej widzieli też kadry, na których uchwycono zabawy dzieczynek z ich słynnym ojcem.

W Wielkanoc Anna opublikowała na Instagramie kolejne rodzinne ujęcia. Uwagę zwraca zwłaszcza nagranie z Robertem Lewandowskim. Można dostrzec, jak w ogrodzie przed domem (tuż obok basenu) piłkarz w gra z córkami w piłkę nożną. Klara i Laura doskonale się bawiły i próbowały ograć tatę. Czyżby miały oddziedziczyć po nim talent?

Anna Lewandowska o relacji Roberta Lewandowskiego z córkami

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Lewandowska pokazała, jak Robert tańczy w salonie wraz z córkami. Do nagrania dodała obszerny wpis, w którym rozprawiała o tym, jak ważna jest więź łącząca ojca z córką. "To tata, jako pierwszy mężczyzna w jej świecie, pokazuje swojej córeczce, czym jest miłość bezwarunkowa. To właśnie on uczy ją, jak powinna być traktowana, dodaje jej pewności siebie i daje poczucie bezpieczeństwa, którego nie da się zastąpić niczym innym. Córka, która czuje wsparcie taty, rośnie w przekonaniu, że zasługuje na szacunek, miłość i wszystko, co dobre" - czytamy.

Na tym rozważania Anny się nie zakończyły. "A ojciec, mając u boku córkę, odkrywa w sobie czułość, siłę i wrażliwość, o których często nawet nie wiedział" - dodała. "Bo dla córeczek tata to pierwszy bohater, a dla ojca córka to najpiękniejsza lekcja miłości" - podsumowała. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.