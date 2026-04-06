Jakub Kamiński to 23-letni piłkarz reprezentacji Polski, grający także na pozycji lewego napastnika w niemieckim klubie 1. FC Köln, do którego jest wypożyczony z VfL Wolfsburg. Teraz mówią o nim wszyscy i to za sprawą zarówno sukcesu sportowego, jak i tego w życiu prywatnym.

Zobacz wideo Partner porzucił Wendzikowską trzy tygodnie po narodzinach córki. "Źle się zaczęło dziać od momentu ciąży"

Jakub Kamiński ogłosił, że zostanie ojcem. Radosną nowinę ogłosił na boisku

Podczas ligowego meczu Eintrachtu Frankfurt z 1. FC Köln we Frankfurcie Jakub Kamiński strzelił gola w 70. minucie, ratując tym samym swoją drużynę, która przegrywała już 0:2. To już wywołało duże emocje, ale naprawdę gorąco zrobiło się chwilę później, gdy piłkarz wziął piłkę i schował ją pod koszulkę, jednocześnie wkładając kciuk do ust. Ten gest znają chyba wszyscy, nawet ci, którzy nie interesują się piłką nożną. W ten sposób bowiem wszyscy piłkarze ogłaszają światu radosną nowinę, że spodziewają się narodzin dzieci.

Wiadomość piłkarz przekazał także na swoim instagramowym profilu, wrzucając serię zdjęć z boiska. Fotografie podpisał jedynie emotikonami piłki, bramki, dziecka, pierścionka zaręczynowego, serca i złożonych dłoni, ujawniając przy okazji, że zaręczył się ze swoją partnerką - Moniką Wojtas. W komentarzach natychmiast posypały się liczne gratulacje. "Gratulacje bracie", "Gratulacje mój przyjacielu", "Gratulacje Kamyk" - pisali zachwyceni fani.

Kim jest partnerka Jakuba Kamińskiego? Chętnie wrzuca zdjęcia do sieci

Jakub Kamiński jest związany z Moniką Wojtas, która jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje kulisy swojego życia prywatnego. Dzięki temu wiemy, że jest fanką różnych sportów - gra w padla, tenisa, a także biega. Oprócz tego maluje obrazy.

Monika i Jakub mieszkają obecnie razem w Niemczech i niedawno się zaręczyli, czym oboje pochwalili się w social mediach. Wygląda więc na to, że narodziny dziecka nie będą jedynym ważnym wydarzeniem w ich życiu. Nie wiadomo jednak, czy ślub planują jeszcze przed porodem, czy może już po. Piłkarz i jego ukochana tworzą związek już do jakiegoś czasu, ale ujawnili go światu dopiero podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia.