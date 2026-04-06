Jakub Kamiński to 23-letni piłkarz reprezentacji Polski, grający także na pozycji lewego napastnika w niemieckim klubie 1. FC Köln, do którego jest wypożyczony z VfL Wolfsburg. Teraz mówią o nim wszyscy i to za sprawą zarówno sukcesu sportowego, jak i tego w życiu prywatnym.
Podczas ligowego meczu Eintrachtu Frankfurt z 1. FC Köln we Frankfurcie Jakub Kamiński strzelił gola w 70. minucie, ratując tym samym swoją drużynę, która przegrywała już 0:2. To już wywołało duże emocje, ale naprawdę gorąco zrobiło się chwilę później, gdy piłkarz wziął piłkę i schował ją pod koszulkę, jednocześnie wkładając kciuk do ust. Ten gest znają chyba wszyscy, nawet ci, którzy nie interesują się piłką nożną. W ten sposób bowiem wszyscy piłkarze ogłaszają światu radosną nowinę, że spodziewają się narodzin dzieci.
Wiadomość piłkarz przekazał także na swoim instagramowym profilu, wrzucając serię zdjęć z boiska. Fotografie podpisał jedynie emotikonami piłki, bramki, dziecka, pierścionka zaręczynowego, serca i złożonych dłoni, ujawniając przy okazji, że zaręczył się ze swoją partnerką - Moniką Wojtas. W komentarzach natychmiast posypały się liczne gratulacje. "Gratulacje bracie", "Gratulacje mój przyjacielu", "Gratulacje Kamyk" - pisali zachwyceni fani.
Jakub Kamiński jest związany z Moniką Wojtas, która jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje kulisy swojego życia prywatnego. Dzięki temu wiemy, że jest fanką różnych sportów - gra w padla, tenisa, a także biega. Oprócz tego maluje obrazy.
Monika i Jakub mieszkają obecnie razem w Niemczech i niedawno się zaręczyli, czym oboje pochwalili się w social mediach. Wygląda więc na to, że narodziny dziecka nie będą jedynym ważnym wydarzeniem w ich życiu. Nie wiadomo jednak, czy ślub planują jeszcze przed porodem, czy może już po. Piłkarz i jego ukochana tworzą związek już do jakiegoś czasu, ale ujawnili go światu dopiero podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia.