Przeczytał o sobie: Biedny Pela z dzieciakami w kuchni. Zobaczcie, jak na to zareagował

Maciej Pela w tym roku spędza święta z córkami, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Jeden z internautów postanowił się przyczepić i wysłał mu wiadomość. Takiej odpowiedzi na pewno się nie spodziewał.
Maciej Pela nie ukrywa, że dzieci są dla niego najważniejsze. Chętnie pokazuje na Instagramie, jak upływa im czas, gdy dziewczynki znajdują się pod jego opieką. Razem tańczą, bawią się, a także przygotowują posiłki. Nie inaczej było w okresie świątecznym. Tancerz 4 kwietnia pokazał, jak Emilka i Gabrysia pomagają mu w kuchni. Ten uroczy obrazek szczególnie zainteresował jednego z hejterów. 

Maciej Pela do hejtera: Dlaczego biedny?

Maciej Pela udostępnił na InstaStories wiadomość, jaką dostał. "Biedny Pela z dzieciakami w kuchni..." - próbował wyśmiać go hejter. "Dlaczego biedny?" - zaczął tancerz swoją odpowiedź. "Właśnie, drogi anonimie - bardzo bogaty. Ten czas i te dzieciaki ze mną w kuchni to wartość niemierzalna. Każda sekunda, którą spędzam na budowaniu relacji z córkami, powoduje, że jestem bogatszy, nie biedniejszy" - zwrócił się dalej, zachowując klasę. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej:

Jak pisaliśmy kilka dni temu, w tym roku to Maciej Pela spędza święta z córkami. Po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską sąd przyznał im opiekę naprzemienną i w tym roku jest jego kolej. - Według ugody święta spędzają na zmianę raz u jednego, raz u drugiego rodzica. Jest to sprawiedliwy podział. To wszystko się dobrze sprawdza, więc ja się cieszę, bo będę miał teraz naprawdę bardzo długi okres, prawie dwa tygodnie spędzę ze swoimi córkami i to jest dla mnie super, naprawdę super - wyznał tancerz naszej reporterce Weronice Zając. Więcej znajdziecie tutaj: Tak Pela dogadał się z Kaczorowską ws. Wielkanocy. Zasady są jasne

Tak Agnieszka Kaczorowska spędza Wielkanoc

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili w tym roku spędzić Wielkanoc z dala od Polski. Wybrali się do Portugalii, a swój pobyt relacjonują w sieci. Widzimy, że wcale się nie nudzą. "...  doczekaliśmy się. Chwila oddechu. Pięknego czasu dla was" - napisała aktorka i dodała przy okazji zdjęcie zrobione na jachcie. Zobaczycie je tutaj: Jacht, ocean i czułe gesty. Tam Kaczorowska i Rogacewicz spędzają Wielkanoc

