Oliwia Bieniuk dodała zdjęcie z braćmi. Internauci patrzą na Jana: Ale wyrósł

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci. Dziś Oliwia ma 23 lata, Szymon 20 lat, a najmłodszy, Jan, 15. Oprócz nich były piłkarz jest ojcem także Kazika, którego mamą jest Martyna Gliwińska. W Niedzielę Wielkanocną Oliwia dodała zdjęcie z Szymonem i Janem. Pod spodem posypały się komentarze.

Oliwia Bieniuk na zdjęciu z braćmi. "Jaki Jasiu wysoki, ty się gubisz między nimi"

Na kadrze opublikowanym 5 kwietnia Oliwia stoi w środku i obejmuje się z braćmi. "Time FLIES (czas leci - przyp. red.)" - napisała aktorka. Internauci są zachwyceni tym widokiem. "Wow", "Wesołych kochani", "Piękni! Wesołych i zdrowych świąt! Oliwka modelka" - komentują. Wielu internautów zwróciło uwagę na to, jak dziś wygląda najmłodszy z rodzeństwa. "Ale Jaś wyrósł. Zdrowych, wesołych świąt", "Bracia przerośli ciebie, Oliwka", "Jaki Jasiu wysoki, ty się gubisz między nimi" - czytamy. "Jasiu ma prawie 1,90 wzrostu" - odpisała 23-latka na jeden z komentarzy. Zdjęcia rodzeństwa z różnych etapów znajdziecie w naszej galerii poniżej:

Wśród komentujących znalazła się także Martyna Gliwińska, z którą Jarosław Bieniuk był w przeszłości w związku i z którą, jak pisaliśmy wyżej, doczekał się syna. Zostawiła trzy emotki w kształcie poruszonej minki. Na to także zareagowała Oliwia - dodała czerwone serce. Zarówno aktorka, jak i była partnerka piłkarza nigdy nie ukrywały, że łączy je silna więź. "Zawsze ją lubiłam. Była pierwszą kobietą po śmierci mamy. Stała po naszej stronie i się nami opiekowała. Nawet gotowała nam obiady. Byłyśmy blisko ze sobą, wyjeżdżałyśmy razem na wakacje" - mówiła Oliwia kilka lat temu. Nie ukrywała jednak, że po rozstaniu jej taty z Gliwińską ten kontakt jest nieco mniejszy.

Oliwia Bieniuk świętowała urodziny brata

Rodzeństwo Bieniuków jest ze sobą bardzo związane. Świadczyć może o tym także m.in. wpis, który Oliwia dodała w styczniu. Świętowała wtedy urodziny Szymona, który skończył 20 lat. Na Instagramie złożyła mu życzenia, a także dodała serię zdjęć.