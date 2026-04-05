Adam Woronowicz wziął udział w programie TVN, który jest cyklem spotkań gwiazd z osobami w spektrum autyzmu. Podczas takich nagrań nie brakuje często bezpośrednich pytań. W trakcie rozmowy jeden z uczestników programu "Autentyczni" spytał o córkę Adama Woronowicza. Aktor rzadko rozmawia na ten temat, jednak w tym wypadku zrobił wyjątek i odpowiedział na zadane mu pytanie. Odcinek został wyemitowany w Wielkanoc.
Córka aktora zmarła niedługo po narodzinach. Aktor bardzo przeżył tę tragedię, ale nie zamierzał wycofać się z życia zawodowego. Na pytanie o ten trudny okres Adam Woronowicz zaczął mówić o osobistym doświadczeniu, jednak w trakcie wypowiedzi został dopytany, czy w tamtym czasie rozważał rezygnację z aktorstwa. - To jest taki moment, który był dla mnie i dla żony... Czułem całym sobą, że to jest bardzo osobisty moment w moim życiu, którego się nie spodziewałem, który nas zaskoczył. Ale nie pomyślałem o tym, żeby się wycofać czy troszkę mniej grać - wyznał Woronowicz.
Warto dodać, że aktor latami nie mówił o tym bolesnym doświadczeniu i ta tragedia była na początku jego osobistą tajemnicą. - Ola jest już w niebie. (...) Jest takie powiedzenie, że nie ma nikogo, kto żałowałby na łożu śmierci, że był za mało w pracy, ale jest wielu, którzy żałują, że byli za mało z dziećmi. (...) Na końcu nie będę rozliczany z tego, ile nagród zdobyłem, ile ról zagrałem, ile zarobiłem, ale z tego, ile miłości dałem innym - przekazał w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".
Aktor zalicza się do grona znanych osób, które otwarcie mówią o swojej wierze. Adam Woronowicz w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wrócił wspomnieniami do dzieciństwa i relacji z babcią, która miała duży wpływ na jego duchowość. Jak przyznał, to właśnie ona zabierała go do kościoła i modliła się wspólnie z nim. Dziś religia pozostaje dla niego ważnym elementem życia, a on sam nie ukrywa swoich przekonań i otwarcie o nich mówi, podkreślając, że daje mu to nadzieję i siłę do walki z trudnymi chwilami.