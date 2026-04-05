Informacja o wypadku samochodowym z udziałem Tori Spelling obiegła media w sobotę 4 kwietnia w godzinach wieczornych. Do kolizji doszło w czwartek 2 kwietnia w mieście Temecula w Kalifornii. Biuro Szeryfa Hrabstwa Riverside w rozmowie z People potwierdziło, że służby zostały wezwane na miejsce zdarzenia, gdzie znajdowały się dwa samochody uszkodzone w wyniku kolizji.

REKLAMA

Tori Spelling z dziećmi w szpitalu. Auto wjechało w samochód aktorki

Jak ustalił portal TMZ, wypadek spowodował jadący z nadmierną prędkością kierowca, który przejechał na czerwonym świetle i uderzył w samochód Tori Spelling. W aucie aktorki znajdowało się łącznie siedmioro dzieci, w tym czwórka jej pociech. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala trzema karetkami. Z medialnych informacji wynika, że udzielono im pomocy w związku z obrażeniami takimi jak siniaki, skaleczenia oraz wstrząśnienia mózgu. Nie wiadomo jednak dokładnie, w jakim są obecne stanie. Przedstawiciele szeryfa Hrabstwa Riverside poinformowali, że jak na razie nie zatrzymano nikogo w związku z wypadkiem.

Tori Spelling jest mamą pięciorga dzieci, których doczekała się z byłym już mężem Deanem McDermottem. Byli partnerzy mają trzech synów (19-letniego Liama, 14-letniega Finna i dziewięcioletnego Beau) oraz dwie córki (18-letnią Stellę i 15-letnią Hattie). Spelling i McDermott rozstali się w 2023 roku po 20 latach związku. Aktorka złożyła pozew o rozwód w 2024 roku, a małżeństwo oficjalnie zakończyło się rok później.

Tak Tori Spelling komentowała zakończenie małżeństwa

Po otrzymaniu rozwodu Tori Spelling odniosła się do zmian w życiu prywatnym w swoim podcaście "misSPELLING". Jak przyznała, jej zdaniem był to "jeden z najłatwiejszych rozwodów w Hollywood". - To bardzo ciekawe, bo z Deanem byliśmy razem 20 lat, z czego 18 po ślubie, i chociaż w naszym małżeństwie nie brakowało wzlotów i upadków, to sam rozwód przebiegł bez żadnych problemów - wyznała aktorka. Spelling zaznaczyła również, że udało im się rozstać w przyjaźni i cały czas mają na względzie dobro dzieci. - Dean i ja wyszliśmy z tego rozwodu z czystą kartą. Żadne z nas niczego od siebie nie żądało - dodała.