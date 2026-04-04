Angelina Jolie i Brad Pitt byli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Wychowywali wspólnie szóstkę dzieci, które także cieszą się zainteresowaniem mediów. Nie zawsze jednak są to miłe informacje. W ostatnim czasie najczęściej donosiliśmy o ich relacjach z aktorem (zobacz: Brad Pitt ma powody do niepokoju. Syn oficjalnie się od niego odwrócił. Podjął decyzję). Teraz jednak mamy dobrą nowinę - biologiczna córka Angeliny i Brada ma kolejny sukces na koncie.

Shiloh Jolie w teledysku. Do kogo jest podobna?

19-latka pojawiła się w teledysku do piosenki "What’s a Girl to Do" koreańskiej artystki Dayoung. Jak na razie na YouTubie opublikowano zapowiedź, ale ta już wywołała poruszenie. Internauci patrzą na to, jak dziś wygląda córka Jolie. Są zachwyceni tym, jak bardzo przypomina mamę. "Shiloh, nie mogę się doczekać, wow!", "Jest taka podobna do Angeliny, szok" - czytamy w komentarzach pod spodem. Też tak uważacie? Dajcie znać w naszej sondzie!

Czy to znaczy, że Shiloh jednak chciałaby związać się z show-biznesem? Jak wiemy, jej pasją jest taniec. Sama jednak próbuje zapracować na swój sukces, a jej talent jest doceniany przez specjalistów. "To szczera i bezpośrednia osoba, która nigdy nie wykorzystuje swojego statusu gwiazdy, aby osiągnąć jakiś cel. (...) Rozumiem, że postrzeganie danej osoby poza statusem gwiazdy może być trudne, ale nalegam, abyście postarali się dla niej. Uwierzcie mi, warto" - przekazał kiedyś w rozmowie z Daily Mail Keelan Carter.

Shiloh odcina się od ojca

Shiloh to kolejne dziecko, które odcina się od Brada Pitta. W maju zeszłego roku pisaliśmy o tym, że po 18. urodzinach podjęła decyzję, że nie chce nosić nazwiska ojca. Miała złożyć odpowiednie dokumenty. Co o sprawie sądzi aktor? Jak przekazał w rozmowie z portalem Daily Mail anonimowy informator, "Brad zawsze chce, żeby jego dzieci wiedziały, że je wspiera".

"Wydaje się, że znajduje sposób, aby były u niego na pierwszym miejscu. Brad bez względu na swój wiek, zawsze chciałby mieć kontakt ze swoimi dziećmi. Chce również, żeby Shiloh podejmowała własne decyzje, chciałby mieć jednak wpływ na jej przyszłość. Zobaczy, co się wydarzy i ma nadzieję, że będzie lepiej" - przekazał portalowi. Zobacz: Shiloh Jolie-Pitt nie chce mieć nic wspólnego z ojcem. W 18. urodziny podjęła radykalny krok