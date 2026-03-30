Ukochana Pawła Deląga jest w ciąży. Pokazała zaokrąglony brzuch

Paweł Deląg od dłuższego czasu związany jest z młodszą o 20 lat terapeutką Patrycją Komorowską. Para co jakiś czas pojawia się na oficjalnych eventach, a także publikuje wspólne zdjęcia na Instagramie. 30 marca partnerka aktora na swoim profilu pochwaliła się radosną nowiną. "Piąty miesiąc. Będę mamą" - napisała, dodając zdjęcie, na którym eksponuje zaokrąglony ciążowy brzuch.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak się czuła na planie?

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się dziecka

W dalszej części wpisu Patrycja Komorowska przekazała, że zamierza dzielić się przemyśleniami dotyczącymi nowego etapu, w który wkracza, również z perspektywy swojego zawodu. "To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku - z wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże" - czytamy.

"Na moim profilu zawodowym będę dzielić się zarówno tym, z czym spotykam się na co dzień w gabinecie, jak i refleksjami z perspektywy psychoterapeutki - o kobietach, emocjach, wątpliwościach i tym, co staje się ważne na tym etapie życia" - dodała Patrycja Komorowska.

Paweł Deląg z poprzednich związków ma dwóch dorosłych już synów - Pawła i Mikołaja. W 2021 roku w rozmowie z Plejadą aktor wyjawił, że obaj związali swoją przyszłość z branżą filmową. - I Paweł, i Mikołaj (...) podążają ścieżką producencką. Paweł pracuje już nad kolejnym projektem i ładnie się rozwija. Mikołaj dopiero stawia pierwsze kroki w tym zawodzie, ale bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że w pewien sposób zaraziłem ich miłością do tego filmowego świata - mówił wówczas aktor. W 2022 roku Deląg został również dziadkiem - jego starszy syn powitał wówczas na świecie córkę.

Paweł Deląg nie opowiada często o życiu uczuciowym. Tak mówił o miłości

Paweł Deląg nie zalicza się do grona znanych osób, które często mówią w wywiadach o swoich związkach. W 2023 roku w podcaście "WojewódzkiKędzierski" przyznał zdawkowo, że jego serce jest zajęte. Rok później aktor zaczął publikować na Instagramie kadry, na których oznaczał swoją ukochaną. W październiku 2024 roku Paweł Deląg i Patrycja Komorowska zaliczyli wspólny debiut na ściance, z uśmiechami pozowali do zdjęć i trzymali się za ręce.

Rok później aktor w "Dzień dobry TVN" podzielił się przemyśleniami na temat tego, jak zbudować udany związek. - Miłość jest praktyczna, ale trochę romantyzmu bardzo się przydaje. Życie opiera się na trosce, partnerstwie i przyjaźni - przekazał aktor.