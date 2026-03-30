W ostatnim czasie życie prywatne Bena Afflecka budzi ogromne emocje i to nie tylko za sprawą jego powrotu do Jennifer Lopez, a następnie rychłego rozstania z piosenkarką. Zagraniczne media interesują się również dziećmi hollywoodzkiego gwiazdora. Ben Affleck ma ich troje z poprzedniego małżeństwa z Jennifer Garner. Para doczekała się narodzin Violet Anne, Seraphiny Rose oraz Samuela. Aktor rzadko pokazuje się z dziećmi publicznie, kiedyś nawet walczył o wprowadzenie przepisów zobowiązujących media do zamazywania twarzy dzieci na zdjęciach. Teraz został przypałany u boku swojej środkowej pociechy, Fina.

Tak teraz wygląda 17-letni syn Bena Afflecka i Jennifer Garner. Jest transpłciowy

Fin, dawniej Seraphina, przedstawił swoją nową tożsamość podczas pogrzebu dziadka w 2024 roku. To właśnie wtedy wyrecytował fragment Biblii i ogłosił swoje nowe imię. Wcześniej był za to widywany z nową fryzurą. Syn Bena Afflecka ujawnił swoją transpłciowość niedługo po tym, jak dziecko Jennifer Lopez ogłosiło, że jest niebinarne. Według medialnych doniesień Finn i Emme są w bliskich relacjach, po tym, jak ich rodzice związali się i wzięli ślub w 2022 roku.

Teraz Fin Affleck pojawił się u boku swojego sławnego taty w Nowym Jorku. Razem szli zobaczyć broadwayowskie show. Na nagraniu, kóre trafiło do sieci, widać, jak ojciec i syn wychodzą z hotelu. Nastolatek pierwszy udał się do samochodu, natomiast jego tata został zaczepiony przez fanów i poproszony o autografy. Ben Affleck od razu podpisał się na podsuniętych mu kartkach bez marudzenia. Uwagę zwracała stylizacja Fina - 17-latek postawił na niezobowiązujacy, oversize'owy look. Miał na sobie białą koszulę, na którą zarzucił jeansową kurtkę. Do tego dobrał szare spodnie. Przez ramię przewiesił dużą, brązową skórzaną torbę. Fin nosi modną fryzurę z długą grzywką i okulary. Zobaczcie, jak wygląda, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

Ben Affleck ma przeżywać prawdziwy koszmar. Wszystko przez decyzję byłej żony

Tymczasem w życiu rodziców Fina sporo się dzieje. Według zagranicznych mediów jego matka, Jennifer Garner, z którą Ben Affleck rozwiódł się w 2015 roku, układa sobie życie na nowo u boku Johna Millera, z którym jest związana od 2018 roku. Jest tak zakochana, że ma nawet myśleć o ponownym ślubie. Informator RadarOnline przekazał, że para ma być w ferworze ślubnych przygotowań.

"Od jakiegoś czasu wahała się, czy poślubić Johna. Teraz mówi znajomym, że to w końcu się dzieje i są bardzo szczęśliwi. Aktorka szuka miejsca na wesele, przygotowuje zaproszenia, muzykę i listę gości. Jest w pełni zaangażowana w planowanie uroczystości" - mogliśmy przeczytać na portalu.

Co jednak ciekawe, ta decyzja ma się nie podobać byłemu mężowi Garner. "Dla Bena to tortura. Trzymał się nadziei, że ona się zastanowi i odwoła ślub, ale wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie. Musi pogodzić się z faktem, że Garner ponownie wyjdzie za mąż i ktoś będzie mieszkał z jego dziećmi pod jednym dachem. Przeżywa ciężkie chwile. Przyjaciele ciągle sprawdzają, czy wszystko u niego w porządku" - przekazał informator. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.