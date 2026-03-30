Daniel Craig od lat należy do grona najlepiej opłacanych aktorów na świecie. Globalną rozpoznawalność zawdzięcza przede wszystkim roli Jamesa Bonda. Wystąpił w pięciu odsłonach kultowej serii, a jego nazwisko pojawia się również w wielu innych filmach. Media donoszą, że za udział w jednym projekcie potrafi zgarnąć zawrotne, ośmiocyfrowe wynagrodzenie. Mimo imponującego majątku gwiazdor nie planuje jednak zabezpieczać finansowo swoich dzieci w tradycyjny sposób. Co ciekawe, ma ku temu jasno określone powody.

Daniel Craig jest ojcem dwóch córek. Starsza, Ella, to owoc jego związku z Fioną Loudon. Był z nią związany na początku lat 90. Choć ich relacja nie przetrwała, doczekali się córki, która dziś ma 34 lata i próbowała swoich sił w aktorstwie. Z kolei młodsza córka, Grace, przyszła na świat w 2018 roku i jest dzieckiem Craiga oraz jego obecnej żony, Rachel Weisz. Para bardzo dba o prywatność dziewczynki, unikając pokazywania jej w mediach i chroniąc ją przed zainteresowaniem opinii publicznej. Nie każdy o tym wie, ale aktor już kiedyś podkreślił, że nie ma w planach zostawiać fortuny swoim córkom.

Aktor w jednym z wywiadów wyraził dość kontrowersyjne podejście do dziedziczenia majątku, stwierdzając, że jest to porażka. Podkreślił również, że przekazywanie ogromnych pieniędzy dzieciom uważa za "niesmaczne". Majątek aktora szacowany jest na około 160 milionów dolarów, jednak planuje przeznaczyć go na cele charytatywne, zamiast pozostawiać go w rodzinie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

Nie tylko Daniel Craig. Inne znane osoby też podjęły taką decyzję

Jak się okazało, nie tylko Daniel Craig ma takie podejście. Gordon Ramsay również nie planuje zostawiać dzieciom fortuny. Jest przekonany, że miliony mogłyby jedynie je zepsuć. Sam przez wiele lat ciężko pracował na swoją pozycję i majątek i tego samego chce nauczyć swoje potomstwo. Pociechy kucharza żyją tak, jak inne dzieci. - Gordon i jego żona Tana wypłacają najstarszej córce raz w tygodniu 100 funtów. Z tej kwoty Megan musi opłacić bilety komunikacyjne, swoje rachunki i zaoszczędzić na nowe ubrania. Jej młodsze rodzeństwo dostaje połowę tej kwoty - donosi "Daily Mail".