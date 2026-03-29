Weronika Rosati ponad dwie dekady temu zdecydowała się na wyjazd za ocean i to w Stanach Zjednoczonych rozwija karierę. Znajduje jednak czas, by odwiedzać Polskę. 29 marca aktorka pojawiła się w studiu "halo tu polsat" i miała okazję porozmawiać z Olą Filipek i Aleksandrem Sikorą. W pewnym momencie wspomniała o córce. Wyjawiła, czy Elizabeth mówi po polsku. Okazuje się, że nie jest to dla ośmiolatki takie proste.

Aktorka z Robertem Śmigielskim doczekała się córki Elizabeth Valentiny, która w tym roku skończy dziewięć lat. Na co dzień Rosati mieszka z pociechą w Los Angeles w Kalifornii. Podczas wizyty w "halo tu polsat" celebrytka przyznała, że zna perfekcyjnie trzy języki - polski, angielski i francuski. - Czasami jak długo mnie nie ma i przyjeżdżam do polski to myślę sobie: "Wszyscy będą się ze mnie śmiali, że mówię tak dziwnie" - przyznała. Pozdrowiła pociechę na wizji. - Hi Elizabeth - pomachała do kamery Rosati, a ta kwestia zainteresowała prowadzących.

Aktorka została zapytana o to, czy uczy ośmiolatkę języka polskiego. - Moja córka chodzi od czterech lat do polskiej szkoły - w każdą sobotę. Bardzo próbuje, żeby rzeczywiście umiała mówić po polsku, rozumiała, żeby uczyła się polskiego. Ale jednak ten język, który nie jest jej językiem na co dzień, nie przychodzi jej tak łatwo. To jest trudny język dla Amerykanów - wyjaśniła Rosati.

W rozmowie z naszą reporterką Weronika Rosati przyznała, że pozwala córce na korzystanie z elektroniki i internetu, ale kontroluje ona treści, które przegląda Elizabeth. - Ja jej pozwalam pod nadzorem i ma ograniczony czas ale to nie jest nawet telefon (...). Bardziej iPad i po prostu bajki. Ja wybieram content, który ona przegląda - podkreśliła. - Czasami jak na chwilę zapomniałam lub przegapiłam, to właśnie zauważyłam, że były tam filmy, które są bardziej dla nastolatek, a ja wolę jednak tego unikać - wyjawiła.

Okazuje się, że celebrytka dba również o wrażliwość artystyczną córki. - Chodzę z nią do galerii, staram się, żeby oglądała też fajne klasyczne filmy, żeby jednak pokazać jej, że nie tylko na YouTubie można szukać idoli, tylko też w różnych innych miejscach. Teraz ma obsesję na punkcie Picassa, bo chce być artystką! - mówiła w wywiadzie.